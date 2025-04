Beleza e maciez andinas

Publicado em 05/04/2025 às 17:49

Alterado em 05/04/2025 às 17:51

O que conhecemos do Peru, país vizinho das nossas fronteiras do Amazonas e do Acre? Eu só conheço o aeroporto, em uma escala para Medellin, na Colômbia. E mais um profissional famoso, quase amigo, o fotógrafo Mario Testino. De teoria, sei das lhamas (conheci algumas pessoalmente, no zoológico de Palermo, em Buenos Aires), da gastronomia dos ceviches e da incrível visão nas fotos de Machu Picchu, no alto dos Andes, herança dos incas.

Agora chega uma história bonita e nobre. Uma princesa, casada com um herdeiro do rei Luis XV da França, entra na moda para valer.

Trata-se da Isabel De Mauleón De Bruyères (cada letra D maiúscula é um sinal de nobreza). A família atuava na área têxtil em Lima. Depois de fazer a faculdade de Direito Internacional, com mestrado, passar cinco anos na França, Isabel se casou com o conde Emmanuel De Mauleón De Bruyéres. Depois de cinco anos voltou ao Peru, para se dedicar aos negócios da família. Durante a pandemia, abriu a grife By Comtesse Isabel, com modelos desenhados por ela mesma, na fábrica onde até hoje trabalham pessoas das comunidades.



Três estilos da grife By Comtesse Isabel, feitos em pelagens de animais andinos Fotos: divulgação



Além do mérito social, a princesa se destaca por usar matérias-primas do seu país: pelos de vicunhas, que têm uma fibra tão fina quanto o cashmere, pelos de alpacas e linho.

“A moda e o trabalho social me movem. Sou advogada de profissão mas realmente tenho me dedicado a muitas coisas.Minha principal vocação é promover o trabalho têxtil de meu país para o mundo,” explica.



Echarpes e mantas também fazem parte da coleção de inverno Foto: divulgação

O Peru é conhecido pela sua comida e Machu Picchu. Agora Isabel quer mostrar para o mundo os animais, como a lhama, a vicunha e a alpaca, assim como os tecidos feitos com seus pelos. “Esses mamíferos andinos possuem uma pelagem especial. A fibra da alpaca é uma das mais finas e caras do mundo, custa cerca de 1.500 dólares o metro.Temos que oferecer isso para o mundo”, espera a Princesa.

Aliada à nossa nobreza, a Princesa Isabel está criando uma coleção com a Princesa Francisca de Orleans e Bragança.

Vamos aguardar para sentir a maciez dos ponchos e casacos da Princesa Isabel De Mauleón De Bruyéres.