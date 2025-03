Semana da Branca de Neve

...

Publicado em 23/03/2025 às 11:41

Alterado em 23/03/2025 às 11:45

.

O que é tema de moda nesta semana? Desfiles, lançamentos, moda de rua, vitrines. Ah, tenho outra sugestão: contos de fadas. Mais especificamente, Branca de Neve. Por que? Além da identificação fácil, graças às manguinhas bufantes listradas e à saia amarela, temos outras razões para destacar a personagem:

O desenho animado, lançado pela Disney em 1937, com sua música falando do Príncipe que chegaria (neste caso prefiro a do Pinóquio, “When you wish upon a star…”) e os sete anões cantando quando voltam para casa. Até hoje este desenho animado é a base de todo o visual.



O personagem Chase com figurino para viver Branca de Neve em um livro Foto: reprodução

O webtoon Cinderella Boy vai voltar em segunda temporada. O tema principal desenvolvido por Punko é o acesso a livros de contos de fadas através de chaves vivas. O teaser da próxima temporada é o look do Chase, o personagem condutor da história, vestido de…Branca de Neve. Os comentários são eufóricos, os leitores amaram o look.



A escritora que dá aulas de contos de fadas em dorama Foto: reprodução

Em um dos doramas mais famosos, “Tudo bem não ser normal” , a personagem vivida por Seo Ye-ji dá aulas de literatura e escolhe os contos de fadas para falar para pacientes de um hospital psiquiátrico. Suas versões de Grimm são realistas. Algumas aulas estão nos episódios 3 (A bruxa adormecida) e 6 (O Segredo do Barba Azul). O ator é Kim Soo-hyun, a produção impecável do estúdio Dragon. Está na Netflix.



... Foto: reprodução



... Foto: reprodução

(Fotos acima) Estilo assinado por Sandy Powell para o live action recém-estreado nos cinemas

E o melhor argumento para justificar esta pauta: a estreia do live action Branca de Neve nesta semana. Além dos figurinos assinados por Sandy Powell, destacando o look da bruxa, temos uma boa dose de fofocas envolvendo justamente as atrizes Gal Gadot (que já fez a Mulher Maravilha) e Rachel Zegler (atriz jovem e rebelde). A direção é do Marc Webb. Lançado pela Disney, uma demonstração do empenho de atualização do mesmo estudio autor do desenho de 1937. Em vez de se acomodarem no sucesso até hoje do original, ousaram o live action.

As críticas se dividem entre contra e a favor, o que justifica ser o filme que tem-que-ver, para entrar na corrente de opiniões.

O que é

Webtoon: histórias em quadrinhos de rolagem de tela, de origem coreana. Versão moderna dos cartoons, sendo “Web” a rede da internet, com o mesmo final “toon”.

Teaser: uma antecipação de uma obra. Como se fosse um trailer de cinema. Uma espécie de isca para dar vontade de ver o filme, ler o livro, etc

Live action: em geral, versão de um filme originalmente em animação desenhada, só que no caso deste filme, combinando elenco humano com efeitos de computador. Tem ação viva e o resto, na tecnologia das telas e o talento dos designers.