Lá vem o Carnaval

Publicado em 15/02/2025 às 13:05

Alterado em 15/02/2025 às 13:14

Curtir o Carnaval é uma questão de personalidade, de paciência, de maluquice. Mas nem que seja para uma pausa no trabalho, vale saber que estes dias de bagunça existem.

Me confesso adepta, assisti a muitos desfiles do Salgueiro na Presidente Vargas, orgulhosa por ser aluna do Adir Botelho e do Fernando Pamplona, dupla que inovou o conceito das Escolas de Samba junto com Davi Ribeiro. Vi o sol nascer nos camarotes da Sapucaí, vesti fantasias de marciana, de cigana, de índia.

Enfim, ainda que não frequente os grandes blocos, me divirto debaixo do sol do Aterro, vendo a banda do Sargento Pimenta. Portanto, pesquisei algumas novidades para quem vai cair na gandaia.



Yara e Kenny, com looks da Rio Summer e Via Boho Foto Daniel Pinheiro / divulgação

Belas

Sou fã da Sabrina Sato como rainha da bateria. Mas outras beldades também surpreendem pela habilidade e equilíbrio sobre saltos absurdamente altos e as mais novas ensaiam aderir ao circuito, como a Yara Castanha e a Kenny Albert, atrizes de novelas que fotografaram para um ensaio de fantasias.



Sugestões da Farme, The Lillie e Makai. Mais propostas da Av Brasil e da Love Mistakes, do Carandaí 25 Fotos: divulgação



Dois bonés bobos e divertidos, da Westwing, por R$ 94,90 Foto divulgação

O que vestir

As sugestões do varejo propõem brilho. Paetês, bordados, tecidos mais leves e modernos, substituindo o velho lamê. A melhor fórmula é a minissaia de paetês e uma regata ou um top, sabendo que pode ocorrer um topless inesperado. Se esta temporada calorenta continuar, dois ítens importantes: boné e água. Por favor, não levem sua preciosa garrafa ou copo Stanley, vale uma garrafinha pet com água gelada do filtro caseiro. Não sei como indicar um jeito de levar o celular, mas quem resiste a uma selfie no meio da multidão?



Make da Statera, com iluminador e brilho Foto divulgação

O make

De novo, muito brilho. Pode dar uma alergiazinha, mas nada que uma dermatologista como as Dras. Bruna Bravo, a Renata Roxo, a Paula Belotti, a Karla Assed não dêem uma renovada depois da quarta-feira.

Uma novidade, muito vista nos kdramas coreanos é o liptint, espécie de 3 em 1 que serve de batom, sombra e blush. O Face Tint 3 em 1 da da Yes, Cosmetics é eficiente e vegano, custa só R$ 29,90. Uma promoção bem de acordo com o clima carnavalesco é ganhar a ótima caneta delineadora para olhos da Natura Una, na cor Laranja Iluminado, desde que compre duas garrafas de Aperol em lojas do Pão de Açúcar. Até o dia 31 de março tá valendo, basta levar a nota fiscal e acessar o QR code para ver a loja mais próxima. Exagerem na caneta, não abusem do Aperol.



Salete Campari, musa do Carnaval paulistano Foto: divulgação)

Fora daqui

São Paulo tem passistas maravilhosas, rainhas de bateria impecáveis. Mas chamar bloco de bloquinho é muito esquisito. Uma personagem que conheci nas semanas de moda paulistanas foi a Salete, que virou musa do carnaval de lá. Gostei de saber que ela continua fazendo sucesso, sempre foi uma pessoa alegre e simpática.

Mas até quem, mesmo de ressaca, pretende ir à missa no domingão, pode se hospedar no hotel Rainha, que de 28 de fevereiro até 04 de março promete atividades variadas, desde batucadas, fazer um abadá, distrair crianças, além das missas tradicionais: fica em frente à Catedral de Nossa Senhora Aparecida! O café da manhã é ótimo!

Querem algo mais diferente? Partam para Belo Horizonte, onde o bloco Como te lhamas só toca músicas latinas, com Amores Prohibidos como tema deste ano.

Grand finale

Fiquei em dúvida se deveria falar deste “acessório”. Para quem o ritmo da batucada não empolga o suficiente, sair beijando desconhecidos não basta, inventaram agora o Cora, vibrador de calcinha! Ativado por controle remoto! A esta altura, lembrar de incluir a camisinha parece conselho para a quinta série.



Roupas "de verdade" para sair pelos blocos. Da coleção de folia da Taco Foto: divulgação

Ah, Carnaval é isso aí. No final, pode sair de bermuda e regata, tênis velho (acho Havaianas e papetes propensas a tropeções. Ainda mais com Aperol…). Descalça também arrisca machucar em pedrinhas, vidros e estragar as unhas multicoloridas dos pés. Vale lembrar que maquiagem é para todos! Pode passar purpurina na barba, botar batom, peruca, aproveitem: é Carnaval no Rio.



Looks carnavalescos da década de 1960 Fotos: CPDOC JB

Um TBT: sugestões de Carnaval que a editora Gilda Chataignier me pediu para desenhar, em fevereiro de 1968. Publicados no Jornal do Brasil.

Aliás, para quem não sabe, TBT, muito presente nas mídias sociais, significa Throwback Thursday, como se fosse Volta da Quinta-feira, uma tradição que designa postar fotos antigas, lembrar fatos, etc