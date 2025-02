Inovações e tradições nos estilos masculinos

...

Publicado em 02/02/2025 às 10:57

Alterado em 02/02/2025 às 11:09

A Alta Costura ruma para um espetáculo próximo de uma exposição de arte. Uma exceção foi a coleção Chanel, apresentando modelos inspirados nos trabalhos de Karl Lagerfeld: tailleurs, vestidos curtos, os tweeds, tudo bem parecido com o prêt-à-porter. Qual a diferença? O prêt-à-porter é industrial, feito em tamanhos 38, 40, 42, etc. A Alta Costura, além de ser quase toda feita à mão, é sob medida, com direito a provas no ateliê.

Os masculinos

Neste mês de janeiro tivemos os desfiles da Alta Costura e os masculinos para o inverno 2025/2026. Aí, tem novidade. As calças ficam mais largas, os paletós, menores. As cores continuam entre os pretos, cinzas e marrons - cumprindo a indicação das cores Mocha Mousse, pelo catálogo Pantone.

Em uma das grandes propostas, da grife Saint Laurent, o diretor de criação Anthony Vaccarello uniu novas experiências ao estilo de Yves Saint Laurent em suas coleções de Alta Costura e Rive Gauche, mais a influência do fotógrafo Robert Mapplethorpe, autor de belas fotos em preto e branco. Há botas longas de couro, inspiradas em botas de pescaria, casacos debruados de plumas. A sala do desfile foi na Bolsa do Comércio, com um grande lustre, lembrando os salões do Hotel Intercontinental, onde Saint Laurent costumava apresentar suas coleções.



Dois looks de Adeju Thompson, o terno bordado de Kartik Kumra e a camisa delicada da camisaria Sebline Foto: divulgação



Os diferentes

Paris recebe criadores de todas as partes do mundo. Um bom grupo veio de Lagos, na Nigéria. O Lagos Space Programme explora temas como vulnerabilidade, expressão própria com requintes modernos. Um dos líderes do Programa é Adeju Thompson que surpreendeu com uma consciência rock'n'roll, baseada no amor pela música, ao contrário da estética mais pesada normalmente ligada à África.

Da Índia veio Kartik Kumra, que apresentou a coleção no restaurante Delhi Bazaar, no 11º arrondissement (até hoje não sei como traduzir. Bairro? Região?). Normalmente é distrito. Kartik lembrou de Doshi e Husain, filósofos indo-modernistas. O resultado? Perfeição na alfaiataria e o deslumbrante trabalho manual das bordadeiras da Índia.



Espírito Boho na linha masculina da francesa Isabel Marant Foto: divulgação



Esta não é estrangeira, é francesa. Mas pouco se fala da francesa Isabel Marant como autora de coleções completamente masculinas. Para o inverno no hemisfério norte ela indica o mesmo espírito livre e boêmio das criações femininas. O jeans é desbotado, com respingos de tinta, os tricôs são grandões, soltos, os anos 1970 estão nos modelos listrados e os 80, nos ombros exagerados das camisas douradas. Nas cores, o previsto: marfim, bege, cáqui e ferrugem. O preto tem contrastes com rosa.



Visão do desfile da coleção Zegna Foto: divulgação



Um dos ternos Zegna, em look jovem Foto: divulgação



E o clássico

Pelas fotos e vídeos, a coleção Zegna ficou entre os materiais clássicos, como os príncipes-de-gales e as novas silhuetas mais largas da alfaiataria. O desfile foi em uma reprodução de colinas, lembrando a natureza e lugares distantes como a Austrália. O nome da coleção, Vellus Aureum (em latim, fleece de ouro, alusão à peça da mitologia grega), representa o requinte dos fleeces, finos tecidos empregados. Zegna é um clássico com mais de um século de fundação, que mantém um estilo adotado por jovens.



Uma consultoria

Marcelo Borges é consultor brasileiro de moda masculina, veste celebridades e políticos. Ele responde a algumas dúvidas comuns dos elegantes:



O que é look passeio?

MB: calça e camisa social de manga comprida. Passeio completo é o terno usado com camisa e gravata. Atualmente a gravata pode ser dispensada;



O lugar chic da bermuda?

MB: para almoços, vale a bermuda com camisa pólo, ou melhor ainda, com camisa social de manga comprida ou estampada, de linho



De dia, o terno pode ser claro?

MB: Sim, de preferência bege ou cinza claro. Nunca branco, é cafona. A camisa destes ternos deve ser branca ou de listrinhas em marinho e branco.