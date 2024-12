O que (pode) vir por aí

...

Publicado em 28/12/2024 às 13:30

Alterado em 28/12/2024 às 14:05

.

Depois da lista dos melhores, já publicada neste jornal, é hora de tendências. O Passado e agora o provável Futuro. Esta pesquisa mudou bastante, ultrapassou os limites dos comprimentos de saias, das formas dos ombros ou do colorido. A rapidez das mídias sociais e a mentalidade cada vez mais volúvel e imprevisível do consumo fazem das previsões um jogo de sorte. Portanto, eis o que minha bola de cristal sugere para os modismos de 2025:

As inspirações

Ou melhor, os inspiradores, já que são pessoas que nos fazem pensar o estilo de forma diferente. Além da efêmera influência dos vídeos de tiktok, reels, etc, há gente de música, das artes, e até quem não está mais entre nós:

A$AP Rocky: o rapper americano apareceu no Met Gala enrolado em uma colcha de patchwork. Claro que não era uma simples colchinha de retalhos, mas um trabalho feito em seis dias pelo especialista Zak Foster. Esta onda de patchwork também foi adotada por Kate Holmes, que circulou de jeans japonês ERL.



Tinha que ser ela, a imagem do Bumbum Cream, da Sol de Janeiro Foto: divulgação

Anitta: ela tinha que ser a imagem do Bumbum Cream, da marca Sol de Janeiro. Esta marca de beleza foi criada em 2015 pela brasileira Camila Pierotti, a coreana-americana Heela Yang e o americano Marc Capra, três apaixonados pelo Brasil. Os primeiros produtos da Sol de Janeiro (que foi comprada pela L’Occitane) tinham a inspiração nas praias do Rio: o Bumbum Cream, um protetor solar em creme e um spray refrescante de água de coco.



Carolyn Bessete Kennedy simboliza os anos 1990 Foto: acervo

Carolyn Bessete Kennedy: ela, que foi casada com John Jonh Kennedy, é o símbolo de elegância dos anos 1990. Na verdade, é cultuada por uma geração que nem sabe que Carolyn, junto com o marido, nos deixou em 1999 por um acidente de avião perto da costa americana.

Cores



A poltrona Boxe é um dos móveis em Mocha Mousse Foto: divulgação



As panelas mostram outra versão do Mocha Mousse Foto: divulgação

Pantone elegeu Mocha Mousse, uma seleção de cores que vão do chocolate ao café, se diluindo em tons mais claros. Nem sempre ideal para vestir, mas muito competente na decoração. São tons terrosos e neutros, com o número 17-1230 no catálogo Pantone. Dois bons exemplos: as panelas Ceraflame, compatíveis com indução, e a poltrona Herman Miller, assinada por Gabriel Tan, inspirada nas luvas de boxe



Vermelho, cor forte desde a lingerie até vestidos festivos Foto: divulgação

Mas a Monthal aposta em uma cor que já vem se impondo desde este ano de 2024: o vermelho. Camisolas e pijamas entram na coleção no tom que a empresária Debora Erthal chama de Vermelho Paixão.

Painéis



Próximo da linha de patchwork, a tendência das badges em jaquetas Foto: Pop Fashion

Aplicações de logotipos, crachás, badges de times, é um vale-tudo de marcas que vão colorir jaquetas, jeans, bolsas. Estes painéis são do site POP Fashion, um dos que mais acertam nas previsões.



Animal Print não sai de moda, vem mais colorido e florido Foto: Pop Fashion

E as onças e leopardos continuam fortes, agora em cores variadas e convivendo com outros elementos da Natureza, como folhas e flores. Detalhe: no painel da Carol Chang, do POP Fashion, uma das fotos mostra um modelo da Farm Rio,



Momento da reunião de amigas montando o Quadro dos Sonhos no Tiktok Foto: reprodução

Falando em painéis, uma mania, a do Quadro dos Sonhos ou Vision Board, está nas mídias sociais com a sugestão de reunir as amigas para montar o quadro de sonhos e desejos para o próximo ano. As arquitetas Bel e Tef, do BTliê Arquitetura ensinam a melhor aproveitar o quadro no curso Projetando com Feng Shui.



Os perfumes da Vyrao tem poder de cristais Foto: reprodução

Já citei a Sol de Janeiro, com a cantora Anitta como ícone. Mas para o ano que vem serão lançados perfumes da Balenciaga e Alexander McQueen, do grupo Kering, e da Jil Sander, pela Coty. Mas as marcas independentes ou pequenas estão conquistando o consumo jovem. Como a Vyrao, com cristais dentro do frasco. Boas vendas são previstas para os perfumes de corpo e cabelos.



Peptide Lip Tint da Rhode Foto: reprodução site

Na maquiagem, o Lip Tint é o sucesso. E há um buzzz de que um produto Peptide Lip Treatment está sendo vendido junto com uma capa de iPhone. Ainda não entendi como isto acontece, mas os comentários são entusiasmados. O fato é que as vendas de produtos de beleza cresceram 5% nos primeiros nove meses de 2024 segundo o Circana, empresa baseada em Chicago, líder global em informação de marketing por análise do comportamento do consumidor

A ver



Timothée Chalamet é Bob Dylan Foto: divulgação

O filme mais esperado, por enquanto, é A Complete Unknown (Um completo desconhecido, se o título for traduzido), sobre o início da carreira de Bob Dylan. Sim, sim, muito interessante, um cantor e compositor importante. O que interessa mesmo é que o protagonista é o Timothée Chalamet!

E o sustentável?

Há quem diga que a sustentabilidade não é mais prioridade na cabeça do consumo. Esta diluída em encontros entre amigas para trocarem roupas que seriam descartadas, em produzir o próprio sabonete ou detergente. Não interpretem mal: deixou de ser prioridade para virar hábito, o que é muito bom. Desperta curiosidade saber que a marca catarinense Texneo lança pijamas feitos com fio à base de milho, por exemplo. Ou o seminário DEI, sobre diversidade, igualdade e inclusão, a se realizar em Hong Kong em 22 de janeiro, no Cordis Hotel.

Enfim, o luxo



Mantinha Avalon, da Hermès Foto: divulgação

Em meio à competição com os exportadores chineses – e eles aprenderam direitinho como nos atrair pelos produtos e preços –, as marcas tradicionais do luxo parisiense continuam apostando no poder de despertar cobiça. Como as mantinhas Avalon, lançadas pela Hermès, que já são consideradas as Birkins para a casa. Lembrando que a Birkin é a bolsa famosa que custa R$ 66.500,00 (segunda mão, no site Etiqueta Única)



Voltam as bolsas floridas da Louis Vuitton Foto: divulgação

Ou o relançamento das bolsas Luis Vuitton com intervenção de Takashi Murakami. Lembram? Todas floridinhas, com a logo colorida, desfiladas há 20 anos, ainda sob a direção de design do Marc Jacobs, naquela estufa em um parque no ponto final do metrô balard-creteil.