A infalível listinha dos melhores do ano

Publicado em 21/12/2024 às 10:02

Alterado em 21/12/2024 às 13:59

Esta é a época de encomendar ceias, ver os gatos derrubando as árvores enfeitadas, escolher os presentes. E fazer a lista dos destaques do ano. Aos poucos, competindo com Shein, Temu, Shopee e outros exportadores chineses, o setor de moda nacional e afins vai se firmando. Quem se mostra, faz desfile, chama para ver a coleção, usa bem as mídias sociais, tem segurado a onda e atraído adeptos e adeptas.

Esta é minha listinha.

1. Bianca Gibbon: a mais ousada das marcas faz no mínimo dois belos desfiles por ano. O mais importante foi no Palácio da Prefeitura, com elenco de participantes do projeto Rio Inclui, uma coleção inclusiva e acessível.



Bianca Gibbon: desfile inclusivo Foto: arquivo da coluna

2. Maria Filó: um desfile luxuoso, com estilo característico da marca. Nos salões do Copacabana Palace, um clima indiano de cítara e lanternas. Maria Rita assinou, com louvor.



Maria Filó: um desfile luxuoso Foto: arquivo da coluna

3. Saint Laurent: desfile feminino ou masculine? O belga Anthony Vaccarello desafia esta fronteira, com ternos que lembram os que o próprio Yves Saint Laurent usava, em versões femininas.



Saint Laurent Foto: arquivo da coluna

4. Flavio Barroso: profissional, discreto, divertido. Surpreende com os penteados e maquiagens que cria para a bela Maju, a Maria Julia Coutinho, para os trabalhos dela como apresentadora na TV Globo.



Dorion Soares: desfile de joias com Carla Barros Foto: arquivo da coluna

5. Dorion Soares: o joalheiro que veio do Espírito Santo para encantar com seus colares e brincos de pedras coloridas, como as turmalinas paraíba. Esmeraldas, safiras, rubis e topázios enfeitam o design que lembra o Art Déco. Na foto, Carla Barros.



Frankie Amaury: revival com Silvia Pfeifer Foto: arquivo da coluna

6. Frankie Amaury: Renata Veras revive a obra do tio Amaury Veras, relançando a disputada mochila em novas cores. Criou coleções em couro com a mesma marca, incluindo uma linha para o Rock’n’Rio. Na foto, Silvia Pfeifer, eterna presença de modelo e atriz.



Bijuterias de Claudia Duarte Foto: arquivo da coluna

7. Claudia Duarte: autora de bijuteria. Ou seriam semijoias? Ou adereços com design para pendurar no pescoço, ostentar nas orelhas e enrolar no pulso? Muita criatividade com ótimos preços.



Cris Roberto Foto: arquivo da coluna

8. Cris Roberto: quem melhor soube aproveitar as mídias sociais neste ano. Os tênis que ela chama de “queridinhos” já reúnem “sócias” de um clube exclusivo.



Ana Paula Padrão Foto: arquivo da coluna

9. Ana Paula Padrão: na etapa final de seu contrato com a Band, a bela do MasterChef fez um verdadeiro desfile de longos vermelhos, maravilhosos. A foto é de uma etapa anterior.



Opinião: multimarcas importante Foto: arquivo da coluna

10. Opinião: deixa de ser nome de importante jornal dos anos 1970 e passa a ser o nome de uma também importante multimarcas liderada pela Juliana Erthal, que está revivendo o movimento de Ipanema, com desfiles na esquina da Maria Quitéria com Visconde de Pirajá. Na foto, está à direita, com Renata Veras e Victoria Lemann (no centro), em uma das tardes de coleções.