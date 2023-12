Preciosidades do mundo

Certos eventos valem o engarrafamento, o atraso, a possível repetição de pauta. Dorion Soares, mineiro, morador de Vitória ( Espírito Santo) herdou do pai a paixão pelas gemas. O acervo de pedras preciosas provocou a vontade de criar joias. Como resultado, Dorion mantém a empresa que fornece as maravilhas de gemas para o mundo todo – principalmente nas feiras de Las Vegas, Tucson (Arizona) e Hong Kong. E assina coleções de joias que, se me descrevessem, acharia exageradas, pesadas, barrocas demais. Que diferença, ver ao vivo…

Vitrine com colar de turmalina paraíba IR

Em plena era do Minimalismo, Dorion cria colares (suas peças favoritas porque são exuberantes “e ficam na reunião entre a cabeça e o corpo!” brincou), pulseiras, brincos e anéis deslumbrantes, que ele mesmo define como globais. “têm uma identidade reconhecida em qualquer parte”.

Carla Barros IR

Juliana Gonçalves IR

Zilma IR

Foi um privilégio ver de perto a coleção de opalas, brilhantes, rubis e esmeraldas e turmalinas paraíba. Mas houve outros encantos: o elenco reunia modelos novas e veteranas. Rever a beleza da Carla Barros, vencedora do prêmio Rio Sul, Juliana Gonçalves, que foi para a África do Sul em uma produção do JB e Zilma, uma das rainhas dos desfiles, morena de porte impecável. Nem pensar em aposentadoria para estas profissionais competentes, de gestos ensaiados por André Vagon.

Belas exibindo as joias de Dorion Soares IR

Mais peças da coleção que marca a chegada de Dorion ao Rio de Janeiro IR

Final do desfile da inauguração da joalheria Dorion Soares (à esquerda do grupo) no Rio Design Barra IR

Tem mais: o cenário de flores de papel crepom, assinado por Ariane. Os vestidos selecionados por Alexandre Schnabl nas lojas do Rio Design Barra: Agilità, Carol Rossato, Ebahn e Animale, sapatos da Santa Lola. Por fim, a trilha do alemão Jo Blankemburg e do britânico Michael Nyman, no equipamento da DJ Palomma.

Dorion Soares veio com tudo. O simpático mineiro, que vive entre Miami, Nova York e Vitória, descobre riquezas nas minas de Moçambique (África), em Capão (perto de Ouro Preto) e São José da Batalha (Paraíba), tranquilo e gentil com suas convidadas, valeu a tarde de terça-feira na Barra. No final, além do sucesso do evento, evidenciado pela demora da plateia em ir embora, quase havia fila para as compras. Pelo menos um colar foi visto sendo retirado do pescoço de uma modelo. Como repórter, até eu duvido do que soube como preço: R$ 450 mil.