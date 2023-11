Caminho de sonhos

Mais uma história que incentiva a quem sonha em ter uma marca de moda. Esta tinha tudo para não ir adiante: o estudo era em Ciências Contábeis (nada a ver com o desvario econômico tradicional da moda), o lugar era o interior de Santa Catarina e a profissão, caixa de supermercado. Pois desde 1996 a Miriam Bittencourt dirige a Dimy, baseada em Nova Trento (SC), vendendo para todo o país e para o mundo.

Miriam Bittencourt, de caixa de mercado a este estilo de sucesso Divulgação

Ela conta como virou a chave:

“Eu sonhava ser uma empresária de sucesso, enquanto trabalhava como caixa no supermercado dos meus pais. Achei que me formar em contábeis poderia ser um caminho para empreender. Mas eu e uma prima começamos a brincar de fazer roupa em uma salinha. Um primo deu uma mesa de ping pong, que logo foi substituída por uma mesa de corte. Era isto, lápis e folhas de papel, no começo”.

Graças ao estudo de contábeis, a Dimy era focada no lado business. Mas depois de alguns cursos para aperfeiçoar o lado do negócio, Miriam entendeu que precisava evoluir na parte da moda, lidar com o lado criativo e artístico.

E sabia costurar? “Minha mãe era costureira, me inspirava olhando seu trabalho. Mas era jovem e não tinha ideia de que um dia teria justamente uma empresa de moda. Não costuro…”

O estilo

“Já passamos por muitas crises de identidade, principalmente neste lado da criação. Agora, 27 anos depois, acho que já entendemos o nosso perfil, temos muito claro as características da mulher para quem criamos roupa. Temos uma essência própria, ligada a esta mulher, que tem uma vida parecida com a minha. Uma mulher que sonha, mesmo não tendo dinheiro nem conhecimento, só a crença no potencial. Através da Dimy consegui descobrir meu propósito de vida, que é de inspirar as pessoas através da inha história. Ela motiva meus colaboradores e as pessoas que estão ao meu lado a lutarem pelos seus sonhos.

O lado artesanal aparece nos modelos com aplicações Divulgação

A coleção de verão permite vestidos mais elaborados Divulgação

Hoje a Dimy tem 23 escritórios pelo Brasil, onde atende a mais de 1.300 pontos de multimarcas. E exporta para nove países: Estados Unidos, Paraguai, Bolívia, Chile, Equador, República Dominicana, Espanha, Portugal e Japão, por enquanto - em breve serão mais. Um exemplo de sonho que deu muito certo, basta conferir a coleção do verão 2024. Roupas para uso de verdade, unindo o lado prático ao diferente, sem deixar de lado as aplicações artesanais, para dia e noite, cidade e grandes ocasiões.