Joias, tapetes, IA e lambris no Morar Mais

O Morar Mais chega à vigésima edição e Ligia Schuback, criadora e organizadora da mostra, considera um dever quase cumprido. Por que, quase?

"Estamos quase chegando aonde eu queria, expandindo o alcance. Desta vez incluímos uma joalheria, participação de beleza, restaurante, galeria de arte. A moda também está nos nossos planos", contou Ligia, na tarde de quinta-feira, feliz com o público visitante, apesar do feriado.

Se nas primeiras edições o objetivo era propor um estilo econômico de decoração, a parte Por Menos do título da mostra ficou em segundo plano, atrás das sugestões originais, a maioria com o foco no sustentável. São 48 espaços, ocupados por mais de 100 profissionais.

No grande terreno no alto da rua Faro (Jardim Botânico) onde fica o casarão Casa Maternal Mello Mattos, nota-se uma série de novos caminhos para a arquitetura e decoração. Alguns destaques:

A cor das paredes externas, o Calcita Alaranjada, da Suvinil. Dá um ar mexicano, tropical

A volta do lambri e ripados em muitos ambientes. Destaque para a cabeceira de lambri com luz embutida.

Tapetes de algodão emendados formam o piso da galeria de Arte IR

Os tapetes upcycled. O teto de um corredor coberto com ikats sobre a instalação do Cafeína e o piso da galeria Ciclos, forrado com tapetes artesanais de algodão emendados.

Móvel modulado na sala de estar/garagem IR

O móvel modulado na sala de estar - garagem assinada por Rodrigo Rochet, com compartimentos versáteis, da C45Pro.

Iluminação vertical ao lado da cama IR

Parede ripada e luminárias rústicas IR

Os projetos de iluminação, em vários estilos

Papel de parede criado em inteligência artificial no lavabo IR

O papel de parede tropical criado em IA no lavabo de Mariana Ribeiro e Pedro Siqueira. E o banheiro Natureza, por Patrick Siqueira e Luciana Gontine.

Sucesso repetido da edição anterior, os terrários e cocos com plantas.

Espaço para um salão e spa em casa IR

Um recanto de beleza em casa, assinado por Rodrigo Coelho.

A adega elegante, delicada, diferente das escuras tradicionais.

Vale a pena ir ao banheiro público, mesmo sem vontade de usar de verdade, para conhecer as torneiras chinesas Acqua. Um design sutil, que exige segundos de pesquisa para entender como funcionam.

Joias de oito designers no espaço Conceito Design IR

Destaque forte, a joalheria Conceito Design mostrando criações de oito designers. Prata, ouro, pérolas e pedras formam belas pulseiras e braceletes, colares com pingentes e brincos mínimos, em pedras coloridas. Um ótimo conjunto reunido por Anderson Gomes.

Móveis originais, como o banco Arpoador, feito de uma prancha de surfe, por Erick Araújo e João Pedro

Morar mais fica até 26 de novembro na rua Faro, 80 / Jardim Botânico (RJ). Ingressos no site Sympla ou na entrada, a R$ 35 às terças-feiras (preço promocional, sem descontos) e de quarta a domingo, R$ 50, com descontos para estudantes e PCD.