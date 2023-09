Luxo caseiro

O que pode ser luxo em uma casa? Para os americanos, a mania agora é o estilo chamado midcentury, o que se usava de ambiente e mobília de 1945 a 1960, no pós-guerra. Agora, devidamente reeditado nos móveis e acessórios, para se adaptar ao que mudou, em matéria de plugues, tomadas e cabos.

Para a casa brasileira há luxos mais originais. Ou mais exclusivos.

Mesa Philip, em estilo midcentury, da marca americana Essentials Foto: divulgação

Made in Brazil?

Jogo de mesa em homenagem aos 100 anos do Copacabana Palace Foto Ines Rozario

Os estilos e designs da Tania Bulhões, marca que celebra 34 anos abrindo novo espaço no shopping Leblon, são brasileiros. Mas são feitos na França, na fábrica própria em Limoges, região famosa pela produção de porcelanas e afins. Outra forma de mostrar a brasilidade é a homenagem aos 100 anos do hotel Copacabana Palace, um belo aparelho de jantar de 18 peças por R$ 3 mil. Preferem peças avulsas, para colecionar? Um prato raso por R$ 220, uma xícara de chá por R$ 120, que podem ser acompanhadas por talheres de cabos de bambu e metais em inox banhado a ouro. Um set para um lugar, por R$ 890. Só é preciso paciência, porque esta série do Copa está esgotada.

A linha de perfumaria se estende a sprays para ambientes e difusores em forma de flores Foto Ines Rozario

Além das exclusividades para mesa, Tânia abre uma nova era na perfumaria. A parceria com o perfumista Iliás Ermenidis, da poderosa empresa Firmenich resultou na proposta de eaux de parfum com nomes que expressam paixões da empresária: Segredo, À Francesa, Sinfonia, Meia-noite, Por instinto e a nova, Rosas Roubadas. Se der um ataque de dúvida na escolha, basta acessar o QR code na loja, e obter três indicações do perfume certo para sua personalidade. Esta área perfumada se estende a sprays ambientes, difusores em forma de flores (irresistíveis), sabonetes em barra ou líquidos e o difusor para carro, atualmente esgotado.

Difusor para carro, uma graça de vitrine Foto Ines Rozario

Uma loja linda, moderna, para uma mercadoria com a classe da tradição.

Das origens



Tons de cinza no linho para a cama Foto Ines Rozario

Já o luxo na Linho 1, multimarcas que ocupa uma das casas do Horto, é surpreendente. Tanto pode ser o jogo de cama em linho cinza, as grandes velas do Fasano ou as maravilhas em cerâmicas de Denise Stewart ou Flavia Delprá. Até aí, são trabalhos muito especiais. A surpresa chega ao ver as bandejas e cestarias produzidas pelos Yanomanis, com a consultoria de arte tribal por Chris Mendonça. Do design à perfeição no acabamento, são peças que provam o talento dos nossos povos de origem.

Cestarias yanomamis, um luxo artesanal da Linho 1 Foto Ines Rozario

Vidrinhos de farmácia, paixões de colecionadores Foto Ines Rozario

Pensam que acabou? Há um cuidado e uma delicadeza nos garimpos da MaisMais, que preenche mesinhas com coleções de vidrinhos de farmácia; muita arte nas flores feitas de rejeitos de gráfica, dentro de caixas de acrílico por Lisa Kós.

Cristina Guimarães com look em verde neon, uma das apostas da coleção de vestir da Linho 1 Foto Ines Rozario

Neutro e atual, o jogo de calça de alfaiataria (R$ 903) e bata de algodão (R$ 845) Foto Ines Rozario

E a moda da Linho 1? Segue a originalidade e o conceito moderno, seja na estampa de frutas do look de camisa e calça ou na seda do saruel e camisa verde neon, e melhor ainda, saindo do linho, o jogo de camiseta e calça de cós elástico em malha metálica (calça R$ 550, camiseta R$ 450). “São peças que podem ser usadas avulsas, com jeans, camisas, tênis. E ótimas para viajar, já que não amassam e vestem bem a qualquer hora e evento”, lembrou Cristina Guimarães, que abriu a Linho 1 há dois anos, mas desde 2015 já conquistava decoradores e arquitetos com as coleções para casa.