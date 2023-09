Menos continua sendo mais

Além de ser uma das profissionais de moda mais corajosas, capaz de exibir seu trabalho duas vezes por ano, em produções impecáveis, Bianca Gibbon está apurando o conceito da coleção. O tema Jordânia foi desenvolvido com simplicidade e versatilidade. O restaurante Cais do Oriente, forrado de tapetes persas, recebeu cerca de 90 convidadas, dentro de um perfil de possíveis clientes que poderiam comprar os lançamentos na loja montada no segundo piso.

Look de calça e camisa, em seda; parka vermelha, destaque da coleção; túnica transpassada; vestido em jeans Fotos: Daniel Ramalho/ divulgação

A simplicidade está nos cortes, quase sempre soltos, para vestir tamanhos variados. Faixas e cintos ajustam, como no caso das parcas e túnicas, acompanhadas por calças. Cores de deserto e de cidades descobertas em pesquisas arqueológicas, lembranças de Petra, do por do sol no Mar Morto. Mais um bom olhar no jeans e nos pretos, com franjas dançantes, como o look da Nina Kauffmann, que circulava recebendo as convidadas.

Longo com foil (aplicações metálicas prata); a maquiagem inspirada pela Jordânia; ombros de fora com decote reto Fotos: Daniel Ramalho /divulgação

Uma bela coleção, mais uma vez resultado da parceria com Felipe Dornelles. Nada de exageros, cada peça tem um detalhe forte, realçado pelas sedas puras ou pelos cortes transpassados. Bianca confirma que na moda dos tempos atuais, menos é muito mais.

Os autores no final dos agradecimentos: Bianca Gibbon e Felipe Dornelles Foto: Daniel Ramalho /divulgação

A força do detalhe:

Saias justas barradas em franjas curtas



Vestidos e camisas com decote reto de lapela, exibindo os ombros



Longos frente-única, soltos



Tecido fluido salpicado com foil prata



Pregas sutis nas mangas de camisas



Babouches com aplicações tacheadas