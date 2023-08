Velhos se renovam, novos aparecem

“Precisamos de sangue novo”, avisa Celina de Farias, professora de estudos de moda, anunciando o trabalho da ex-aluna Mariana de Meirelles. Por outro lado, Gloria Coelho, que mantém a sua marca há mais de 40 anos, se renova integrando uma collab com uma marca de conceito semelhante ao seu.

Esta é a ciranda da moda atual, rumo ao sucesso comercial que atua em novos e antigos nomes que se mantém antigos e inovadores.

Em preto e caramelo, as peças de Gloria Coelho são sempre oversized Divulgação

Collab bem-sucedida

Em lançamento neste mês, a coleção de Gloria Coelho, com inspirações sempre tão pessoais - desta vez são os anos 1960, o álbum Quadrophenia do The Who, a atmosfera Matrix e suas obsessões - foca no estilo ageless (para todas as idades), o essencial do Futuro, o impacto sustentável e principalmente o minimalismo, uma de suas características e ponto de encontro com a Insider, com quem assina a colaboração. Carol Matsuse, co-fundadora da marca que aposta 100% no digital, usa fio de poliamida reciclado e o algodão certificado pelo ABR (Algodão Brasileiro Responsável). Made for the Future (feito para o Futuro) é um dos lemas da Insider: tudo a ver com Gloria Coelho.

Thomaz Azulay e Patrick Doering (ao fundo) celebram oito anos da The Paradise Ines Rozario

Herança celebrada

Thomaz Azulay e o sócio, Patrick Doering, celebram oito anos da The Paradise, grife antenada de conceito simples. São peças básicas, camisas, vestidos chemise, pantalonas, que mudam de cara a cada lançamento graças às pesquisas nas estampas digitais, sempre figurativas. O aniversário comemorado neste fim de semana, destacou o talento do desenhista Jorge Gomes, que criaria croquis das convidadas com peças da coleção Gênesis, a primeira da loja na rua Garcia d´Ávila. Thomaz herdou o talento e o carisma do pai, Simon Azulay, conhecido como Príncipe do Jeans. Começou como o pioneiro no trato luxuoso das calças básicas, que ele mesmo bordava e aplicava pedras e metais e alegrou as cidades com o estilo colorido e sensual da Yes, Brasil.

Sacos de lixo e papéis reciclados se transformam em roupas na coleção SOS Planet de Guilherme Tavares Divulgação

Sustentável e internacional

Guilherme Tavares já levou suas propostas para Milão, Paris, Rio Bonito e Copacabana. Por onde vai, leva o conceito de uma Alta Costura confeccionada com sacos de lixo, tabletes de chocolate, notas velhas, frutas e verduras. A próxima passarela pode ser no Oriente, daqui a alguns meses. Antes, ele vai ocupar na segunda-feira os salões do Wyndham Rio, na Barra da Tijuca, com a coleção GT SOS Planet. Importante é sua mensagem que supera o sustentável, mostrando a habilidade de costura com matérias desprezadas pelos ateliês.

O hip hop inspira a dinamarquesa Elisabet Stamm, destaque da semana de Copenhague Divulgação

De longe, para o hip hop

A semana de desfiles de Copenhague está obrigando a imprensa de moda a estender a estadia na Europa, depois dos lançamentos de Milão e Paris. Porque os designers dinamarqueses surpreendem pela visão de um Futuro de formas amplas, materiais foscos e brilhantes, roupas sem gênero. Um dos destaque da semana recém-encerrada é a premiada pelo foco em sustentabilidade da Stamm, marca assinada por Elisabet Stamm. É irreverente e ao mesmo tempo, séria. Segundo os comentários, seu desfile não foi uma piada, mesmo contando com o foco no pessoal do hip hop. Uma das camisetas símbolo da coleção de verão vem com a frase “say yes to everything” (diga sim para tudo). A Stamm tem forte possibilidade de integrar a agenda da semana de Paris.

Mariana Meirelles e algumas criações a serem vistas no Carandaí25 Divulgação

O tal sangue novo

A catarinense Mariana de Meirelles chega ao Rio através do Carandaí25,que deixou de ser apenas um coletivo para se transformar em curadoria de grifes. Nesta edição, a partir do dia 24 até 27, serão 170 participantes e Mariana estará lá, com suas formas assimétricas e a silhueta clássica da alfaiataria com formas geométricas do japonismo. Celina de Farias aposta na designer que cursou moda no Instituto Zuzu Angel depois de trancar a matrícula no curso de Administração. Desde 2003 está no Rio, o point certo para se destacar nestes novos tempos da moda brasileira.

Vamos esperar pelo evento oficial, prometido pelo prefeito Eduardo Paes, com o projeto do Conselho Municipal de Moda. Não faltam novos talentos e criadores estabelecidos para encantar plateias e quem consome moda.