Se depender do entusiasmo do prefeito Eduardo Paes, o Rio voltará a ter uma boa semana de moda, nos moldes do Fashion Rio, antes de passar para a organização paulista. Ontem à tarde, em uma reunião no Palácio da Cidade com profissionais de vários setores da indústria e varejo, foi reativado o Conselho Municipal da Moda. Em princípio o estilista Carlos Tufvesson lideraria as apresentações, já que seu empenho é decisivo nas ações do setor. Mas o prefeito tomou a palavra, sem formalidades.

Eduardo Paes à frente do Conselho Municipal da moda (Foto: João Felipe Toledo/divulgação)



“Sei que não me visto bem, não sei o nome do evento, se é Rio Fashion, se é Fashion Week, mas a cidade está melhorando, o IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) vai se instalar no Porto, o prédio A Noite com mais de 400 apartamentos foi vendido para um grupo paulista, os turistas voltaram. Estamos em um turning point. Vou dar um jeito de trazer voos para o Galeão; a segurança não é perfeita, mas no ranking de 27 cidades do país, o Rio está no 20º lugar” começou, comentando a situação geral, lembrando que foi aconselhado a tirar o relógio quando decidiu passear no Parque do Ibirapuera e depois conhecer o restaurante O Porco, no Centro paulistano. “Como eu queria ter sido assaltado!”, brincou.



Quanto ao tema do encontro, foi objetivo.



“A primeira missão deste Conselho é organizar uma semana de desfiles. Não dá tempo para este ano? Fazemos um esquenta. Não quero coisa pequena, quero maior que a de São Paulo. A prefeitura banca, vai depender da minha caneta. Claro que vou entrar em contato com a Fecomércio e a Firjan, contando que também contribuam com um capilé (SIC). Me falem como se faz para trazer imprensa gringa, dou um jeito. E para quem reclama que a moda só pensa em lucro, respondo que se geram empregos e se pagam os impostos, tem mais é que ter lucro”.

O Conselho

Formam o Conselho Municipal de Moda: Carlos Tufvesson, Alessa Migani, Isabela Capeto, Lenny Niemeyer, Marta Macedo (do ateliê Martu), Oskar Metsavaht (Osklen), Thomas Azulay e Patrick Doering (da The Paradise) e mais representantes da Fecomércio (Cintia Figueira), Firjan (Cristiane Alves ), Casa Civil (Eduardo Cavalieri) e a Investrio.



No final, lembrando que a Perimetral foi explodida há 10 anos e que a cidade superou a inflação alta, a pandemia e os problemas políticos, pediu que os insatisfeitos xinguem o Prefeito, mas não xinguem o Rio. “Viva a moda! Viva o Carnaval!” encerrou Eduardo Paes.



Como jornalista que acompanha os movimentos da moda brasileira desde os anos 1970, lembro do sucesso que foi o Moda Rio, uma semana de desfiles organizada pelos próprios estilistas no Golden Room do Copacabana Palace; dos anos do Fashion Rio dirigido por Eloysa Simão, que inventou o Fashion Business, um salão que às vezes valia até perder um desfile para admirar os expositores vindos de todo o Brasil (note-se aí, a importância do Sebrae), do Rio Moda Rio, excelente evento realizado nos armazéns do Cais do Porto (em uma das gestões do próprio Eduardo Paes, organizado por Tufvesson), em matéria de animação social e estilo, a coleção do Amir Slama com reaproveitamento dos tecidos da Narcisa Tamborindeguy e a recente convenção de compradores e lojistas de todo o país do grupo Soma, na Cidade das Artes. Em um dia, foi uma apresentação das várias marcas do grupo, com direito a mudanças de cenário e show de Marisa Monte e Seu Jorge, que poderia ser parte de uma bela semana de moda.

Então: exemplos não faltam. O Rio sabe se apresentar, o entusiasmo da Prefeitura pode ajudar a revelar este talento.