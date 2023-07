Bis para Maria Filó

Assistir duas ou três vezes a mesma peça ou filme são evidentes sinais de que gostei do trabalho. Mamma Mia, Chicago (em várias versões e lugares, incluindo a ótima carioca, com Miguel Falabella e Vladimir Brichta), Fantasma da Ópera, Cabaré, a saga Star Wars. Ópera e ballet, nem se fala.



Com o mesmo encanto, assisti pela segunda vez ao desfile da Maria Filó, no Copacabana Palace, na noite de quarta-feira. A coleção de verão 2023 / 2024, marcou oficialmente a estreia de Maria Rita Magalhães Pinto como diretora de criação. No currículo, a fase de vendedora da Alice Tapajós e a sociedade por 20 anos na A-Teen, com Alice.



Minha reação repetiu a primeira vez, quando consegui entrar no evento do grupo Soma, produzido como convenção fechada para lojas e compradores das marcas do grupo, na Cidade das Artes, em abril.

A coleção

A marca Maria Filó começou há 25 anos se destacando pelas peças em tricô e crochê. Um estilo fácil de vestir, realçado pelos casaquinhos leves, coloridos, com jeito carioca.

Maria Rita mantém este jeito, acrescido de variações em torno dos belos vestidos longos – mania atual na cidade, basta conferir os looks das plateias -, da alfaiataria impecável e ao mesmo tempo simples, até os mais curtos, com babados na barra. Cada look tem um toque artesanal, desde faixas nos quadris, decotes com franzidos metálicos, franjas de borlas na barra de calças até delicados detalhes em ponto de cruz.

Os toques artesanais: ponto de cruz na pala e mangas / decote assimétrico com franzido metálico / faixa nos quadris / preto com franjas de borlas na barra (Foto: IR)

O colorido também mantém a identidade, inclui os verdes, azuis e vibrantes tons de vermelho, sem deixar de lado os crus e, no final, os pretos.

A escolha de acessórios enfatizou o tema Balneário, escolhido por Maria Rita. Chapéus tipo panamá ou de tramas diversas, grandes braceletes dourados, sandálias rasteiras trançadas. Um cinto de couro quebra o ar romântico de um conjunto de saia.

Longos: ombros de fora em padrão claro / no verde / no amarelo de mangas longas (Foto: Ines Rozario)

Como evento festivo, com direito a coquetel e uma boa sacola de praia, forrada de plástico (para as toalhas molhadas) de brinde, também foi impecável. O desfile ocupou três salões do hotel, a iluminação demonstrou o profissionalismo da produção e um drone deve ter garantido imagens de acordo com o luxo e o cuidado da Maria Filó. Clara Veiga assinou as paisagens do convite e provavelmente terá obras expostas nas lojas, mas senti falta de mais informação sobre produção, quem fez a beleza de cabelos um pouco anos 1970, muito Boho ou quem mais contribuiu para o sucesso deste desfile/coleção que valeu a pena ver de novo.