Tecnologias a partir do estilo fitness

O é mais importante nas atuais previsões de tendências? As cores, os comprimentos, os decotes, as modelagens, a sustentabilidade? Nada disto: tudo começa com as novas tecnologias. Se o metaverso e o chatGPT ainda são mistérios para quem lida com máquina de costura e vitrine de loja, as inovações científicas e físicas se concentram nas matérias-primas.

A reabertura da Body for Sure no Barrashopping é a prova do valor dos novos tecidos adaptados às necessidades de quem pratica esportes, malha ou simplesmente quer uma roupa prática e moderna. Com os tecidos de elastano da Rosset, o estoque inclui oito cores de leggings, renovadas a cada semestre (as mais novas: lilás e um azul estranho), tops, agasalhos, shorts, enfim, o que é preciso para desfilar nas academias e pistas de corrida.

Janaína e Renata com looks da Body for Sure (Foto: Ines Rozario)

A equipe da loja sabe tudo e explica as variedades de tecidos. Renata e Janaína destacam o material da coleção Water Power: o maiô sai da piscina, é guardado molhado no armário da academia, enquanto a dona vai se exercitar de outro jeito. Quando acabar o treino, o maiô guardado está seco! Outro material exclusivo global é o Body Energising, que se adapta a todos os corpos e nas leggings e calças não marca, praticamente esconde as celulites e gordurinhas malvadas. Quando alguém entra na loja, e conta que é atleta de alta performance, a equipe indica os tecidos de alta compressão, que reduzem a fadiga muscular. Bom até para quem faz leg press na academia.

Na vitrine do lançamento, top e shorts, moleton e a dupla regata e legging, com casaco na cintura (Foto: Ines Rozario)

Para quem não pretende nadar quilômetros, correr léguas ou puxar 200 quilos na academia, a Body for Sure tem coleções dentro do conceito Athleisure, que combina o urbano com o fitness. Como os coletes curtinhos, estilo puff, as calças mais soltas, os conjuntos de moleton, os tops ou as ótimas pochetes, com espaço para a bagagem diária na cidade.

A marca, assim como a Valisère e a Cia. Marítima, é do grupo têxtil paulista liderado por Benny Rosset, um apaixonado pelo estilo carioca, que responde por que está investindo no Rio:

“Sempre sonhei em ter lojas flagships no Rio. Costumo vir muito e cada vez que vejo a cidade de cima cantarolo Rio de Janeiro, do Tom Jobim. Venho e vou à praia, pesquiso tendências da areia, converso com vendedores de biquíni na praia, pergunto preços, o que mais sai. Passo tudo para meu time de estilo, às vezes da praia mesmo. Não existe outro lugar para inspirar a moda praia e o estilo de vida esportivo,” conta Benny, depois de abrir três grandes lojas na rua Garcia d´Ávila e estar presente com as grifes em vários shoppings

Nos acessórios, bonés, bolsas e pochetes (Foto: Ines Rozario)

Os preços

Tanta tecnologia justifica os preços na hora de passar o cartão. Um top cropped, anti UV, R$ 259; um shorts, R$ 279; o suéter de moletom, R$ 399, mesmo preço da calça. Uma regata debruadinha, em tecido Body Fresh, R$ 179; um legging debruado, R$ 229. E as pochetes, a partir de R$ 269.

_______

Tecidos funcionais

Desde que a Helanca esquentava e formava bolinhas na trama, nos anos 1960 e a Lycra da Dupont revolucionou os trajes das academias nos anos 1970, os tecidos passaram a ter funções além de cobrir os corpos:

Transferência rápida de calor

Mais compressão no corpo, para disfarçar celulites

Evitar transpiração e cheiro, por poderes antibacterianos

Proporcionar melhor rendimento físico, reduzindo a fadiga muscular

Proteção contra raios UVA e UVB

Secagem rápida (esta é função básica!)

Resistir ao sol e ao cloro

_______