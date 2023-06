Homem mata o que ama

O homem mata aquilo que ama. Um título estranho para uma coleção de moda masculina. Mas seja qual for o sentido, foi um show notável, assinado por Anthony Vaccarello para a linha masculina a Saint Laurent. A começar pelo local, a Neue National Gallery, projeto modernista de Mies van der Rohe, de 1968, obra-prima de aço e vidro, em Berlim.

Ambiente minimalista do desfile Saint Laurent, em Berlim (Foto: divulgação)

A coleção, mesmo reunindo ideias de temporadas anteriores, tanto femininas, como masculinas e até da Alta Costura, tem o mérito da inovação. A mistura destas referências vem junto com as sugestões mais ousadas, que já circulam entre os homens mais antenados – celebridades, pessoal do k-pop, influencers _, como os ternos sem camisa ou com um top de cetim por baixo – olha a semelhança com a atual roupa feminina, que combina terninhos com tops tipo lingerie.

Camisas são abolidas nos looks do verão 2024 (Foto: divulgação)

Uma lembrança das propostas do próprio Yves Saint Laurent é a permanência das estampas de poás e de leopardo, contrastando com a tradicional risca-de-giz. Muitos looks incluem um panejamento longo nas costas.

Camisa (?) de poás com panejamento longo e calça de risca-de-giz (Foto: divulgação)





Estampa de leopardo na camisa,com calça de cintura alta (Foto: divulgação)

A silhueta pode ser forte, como nas jaquetas e paletós de ombros exagerados. Ou os ombros ficam à mostra, outra nostalgia de antigas coleções do mestre YSL, bem interpretada por Vaccarello.

Nem o smoking escapa da nudez. Em lugar da clássica camisa e gravata borboleta, ele é complementado por um top de cetim.

A impressão do nome da coleção continua misteriosa.Talvez o homem esteja querendo matar as camisas, as polos, as bermudas, que ele tanto ama. E vai ousar matar as tradições na vestimenta.