Certas pautas são produzidas na torcida de darem errado. Por exemplo, esta coluna sobre pijamas. Pensada ou pelo dia dos Namorados (quem veste pijama neste dia?) Ou porque o inverno anda pedindo roupas aconchegantes.

Mas na verdade, no fundo, a torcida é do contra, principalmente os cariocas esperam que a temperatura suba, que bermudas, regatas e vestidinhos longos e leves voltem ao dia a dia.

Quanto aos pijamas, desde que a Prada e a dupla Dolce & Gabbana sugeriram nas coleções, superaram a hora de dormir e saíram para as festas. Claro que em versões em tecidos nobres, com acabamentos metalizados, make-up e cabelos impecáveis.Celebridades saem com looks mostrando o top, de saltos altos, tênis, óculos escuros.

Para convencer que é chic: Sarah Jessica Parker, com sutiã à mostra; pijama Prada, em voile técnico, iridescente (R$ 19,500); Victoria Beckham e seu pijama xadrez (Foto: Foto: Pinterest e site Prada)

Na nossa seleção o foco é na roupa fofa, para assistir doramas tomando chá. Ou soju, a bebida de arroz que esquenta mais do que flanelas, cobertor de cashmere (lindos, no Mundo do Enxoval) ou abraços de amores.