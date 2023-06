Os bondes e as felinas

Bondes e artesanato: esta é a dupla que forma a coleção Amor em Amarelo, que acaba de virar obra de arte em Lisboa.

Esta é a nova aventura de Cocco Barçante, artesão, professor e orientador de grupos de gente talentosa. Os bondes - ou os elétricos, como são chamados na capital portuguesa - estampam bolsas, aventais, mochilas, canecas, objetos e acessórios assinados por artesãs de Tres Rios, Miracema, Mendes, Nova Iguaçu, Porto e criadores como Beto Neves, Cacá Valente, Marias das Artes, Georgia Gomes, entre muitos autores.

"A produção foi toda feita em Portugal, um desafio para o desenvolvimento do meu trabalho aqui na terrinha. Tive como parceiras as artesãs, as minhas felinas, como gosto de chamá-las, da Cooperativa Bandim, uma ação da Fundação Agapan, de Portugal".

O elétrico de Lisboa vira uma pasta de tecido (Foto: divulgação)

Mochila também faz parte da Coleção Amor em Amarelo, exposta na galeria Arte Graça (Foto: divulgação)

Além da confecção e estamparia em serigrafia e pintura à mão, a coleção recebeu a beleza do trabalho das bordadeiras da Síria, Índia, Angola e das talentosas brasileiras.

Conheci Cocco lotando salas do Senac Rio com alunas querendo aprender a confeccionar bolsas de tecido. Agora, com o patrocínio da Carris de Lisboa ele transforma os bondes amarelo em novas bolsas, uma wearable art, a arte que se usa como moda.