Lá vem a SPFW

Aos poucos as coisas voltam ao normal. No caso das semanas de moda, ainda há resíduos de três anos sem eventos presenciais, algumas marcas preferem manter o formato Fashion Film.

Este é o caso da edição 55 da São Paulo Fashion Week, que começa na quinta-feira, dia 25, e tem entre as atrações 10 filmes de coleções, a serem vistos no dia 24, no shopping Iguatemi. As demais 30 marcas desfilam ao vivo no SENAC, no Iguatemi e no Komplexo Tempo.

Na pré-abertura João Pimenta se apresentou no Teatro Municipal no dia 22. E no 24, quarta-feira, outra pré, de Isaac Silva.

Patricia Viera, designer carioca, mestra em couros, desfila no Iguatemi ao meio-dia e meia, no dia 25. Um trabalho sempre surpreendente, graças às pesquisas feitas no uso do material.

Do Rio também seguem a The Paradise, de Thomaz Azulay e Patrick Doering, e a Santa Resistência, que integra o movimento de marcas pretas, junto com Dendezeiro, AZ Marias, Meninos Rei e Naya Violeta. De Fortaleza, virá o David Lee, focado na roupa masculina, integrante de eventos em Londres. Nomes queridos como Gloria Coelho e Reinaldo Lourenço não participam desta edição.



Croquis da coleção Maria Mariá, da Alta Resistência (Foto: croquis por Laerttes) F





Santa Resistência, poderosa

Esta marca, assinada por Mônica Sampaio, ex-engenheira eletricista da Varig, homenageia duas mulheres da Espanha medieval: Branca de Bourbon, Rainha de Castela e Maria Padilla, amante do Rei. Esta dupla motiva os longos vestidos em vermelho e preto, as estampas fortes, e o nome da coleção, Maria Mariá, uma mulher em movimento. Modelos da agência Joy vestirão os looks, com destaque para Marina Dias, Veluma (a maravilhosa!) e a angolana Tina Kalamba: profissionais veteranas, como uma reação contra o etarismo. Será uma superprodução, a julgar pelos acessórios e a trilha. As flores de Gê Brandão virão de Belo Horizonte, os chapéus Sol e Lua, do Acre. Os óculos da Dito Eyewear são produzidos em acetato Mazzucchelli, o mesmo das armações da Celine, Ralph Lauren e Marni. Do Rio vão os fascinators (pequenos arranjos de cabeça) do Denis Linhares, André Vagon, responsável pela marcação na passarela e Alexandre Schnabl, stylist e produtor do show. Quanto ao fundo musical,será ao vivo, com a cantora Nadia Figueiredo, o violonista Fabio Nin e ainda com o bailarino Renato Marques.

Falou Mônica Sampaio,criadora da Santa Resistência:

“Desde cedo criava minhas roupas, pois não me sentia representada no que existia para vestir. Sou uma mulher negra em diáspora, que faz uma moda global”, segundo entrevista à revista Vogue.