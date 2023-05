De sapato novo

Sapatos são paixões de consumo femininas. A pretexto dos lançamentos de inverno e a necessidade de sugerir presentes do Dia das Mães, as marcas tratam de mostrar suas novidades. Algumas, como a Mr. Cat, mandam recados com as ofertas pelo WhatsApp. Outras, principalmente as de tênis e calçados esportivos, abrem banners gigantes nos shoppings, como faz a japonesa Sunika, no shopping Leblon.

Sapatos de linho ou estampa de onça e babuches bordadas, da Angela Carvalho (Foto: Foto: Ines Rozario)





Abajur com cúpula com estampa de coqueiros (Foto: Ines Rozario)

Mas há quem faça eventos festivos. Um deles, com a coleção da Angela Carvalho, revelou lindos sapatos salto 2,5, de tira no calcanhar, em linho de várias cores ou estampas de onça e babuches bordadas à mão. A sala do Atelier Leblon lotou de mulheres elegantes, sentadas nos sofás, como em um happy Hour. “É assim mesmo: algumas vêm todos os dias, para tomar um café, conversar e curtir as roupas”, contou Kiki Bastos, dona da multimarcas que funciona no mesmo lugar. Nas araras, tentações como os vestidos longos, estampados, os casacos bordados dignos de um figurino de palco. “Ninguém se sente obrigada a comprar. Elas vêm mostrar o corte de cabelo, pedir ajuda para fazer a mala. Somos como os bares americanos, que chamavam de speakeasy”, completou Kiki, rindo. Enquanto isso, esgotavam-se os sapatos número 36 da Angela, de quem eram também as almofadas e as cúpulas de abajur com estampas de coqueiros.

Botas Western, de cano alto ou de boots de solado trator, opções de inverno da Arezzo (Foto: Ines Rozario)





Sandália papete com laços de veludo, destaque da coleção Arezzo (Foto: Ines Rozario)

Sandália alta estilo gladiadora (Foto: Ines Rozario)



Outra marca, a famosa Arezzo, transformou a flagship onde era uma tradicional loja de pratas e cristais em uma convenção de mulheres superproduzidas, imersas em selfies. Ninguém explicava a coleção, que ia de botas de todos os tipos até sandálias papetes com laços de veludo. Bolsas matelassês em preto, vermelho ou branco, sapatos com laços de organza. Lembrou a coleção lançada no gazebo do hotel Ritz, em Paris, quando também havia lacinhos nos modelos, mas ninguém explicava nada, toda da atenção se voltava para uma editora italiana. Aqui no Rio, ainda por cima uma recepcionista de lista na mão percorria o espaço perguntando pelo convite de quem não estava fantasiada de celebridade, mesmo que já estivesse com a pulseira de entrada no recinto.

Mas se o evento foi desorganizado, pelo menos a coleção está bonita _ com exceção das sandálias gladiadoras (quando acaba isto, assim como os jeans rasgados?) _ e faz com que as convidadas voltassem ao Centro da cidade, um local pelo mesmo por mim não frequentado há quatro anos. O Rio de Janeiro continua lindo.