Cores de viagens

Perfumes e acessórios fazem as fortunas das grandes marcas internacionais. Se as bolsas chegam a custar mais de R$ 10 mil nos shoppings brasileiros, há a compensação de itens menores como perfumes e óculos de sol. Como distinguir seus produtos em meio aos outros dos concorrentes? Uma das estratégias atuais é convocar um designer famoso ou com histórias interessantes.

Este é o caso da coleção Pessoas, Lugares, Cor, da grife italiana Max Mara, da Max & Co.. Quem assina é o Duro Olowu, designer britânico de origem nigeriana, que criou desde os óculos de sol até vestidos estampados, jaquetas e lenços. O nome da coleção vem da combinação de cores vivas, como memórias de uma viagem inesquecível, a trabalho ou em férias.

Duro Olowu, designer britânico/nigeriano (Foto: divulgação Max &Co)



“Escolhi a palavra Cor no singular porque para mim as pessoas estão ligadas pela cor. Você lembra das cores da cidade para onde viajou, as cores do mar, das formas inspiradoras da forma como as pessoas de um lugar se vestem e misturam cores vivas.”, explica Olowu, nascido em 1965, que morou em Lagos (Nigéria) até os 16 anos, quando mudou para a Inglaterra. Lá, estudou Direito na Universidade de Kent. Fez a primeira coleção em 2004 e logo chamou a atenção das editoras americanas pela originalidade e colorido.

Fotografia de Luigi Ghirri, fotógrafo que inspirou a coleção (Foto: Catálogo)

Neste trabalho para a Max&Co, Olowu se inspirou no conhecimento de Arte contemporânea, principalmente na obra do italiano Luigi Ghirri, autor de fotografias coloridas e poéticas contra a paisagem italiana nas décadas de 1970 e 1980. Imaginou que Ghirri estendesse suas viagens para outras partes do mundo, como para Bamako, no Mali. Aliás, Bamako é o nome da estampa exclusiva da Max Mara.

Óculos com estampa Bamako (Foto: Divulgação)





Para que tipo de mulher foi criada esta coleção? “Uma mulher feminina, mas forte e elegante. Inteligente e de mente aberta com uma visão múltipla, perspectiva multicultural da vida. Ela adora moda e roupas, mas se recusa a ser definida por isto”, responde o designer, que completa, acerca de sua formação entre Nigeria e Londres:

“Meu trabalho é influenciado pela minha herança multicultural e a experiência internacional. Meu olhar é cosmopolita e penso em tecnicolor”.

Look da coleção cápsula de Duro Olowu para Max &Co (Foto: Divulgação)





Duro Olowu não é conhecido no Brasil, mas mostra o talento de um estilista diferente, que aposta em cores fortes e formas definidas, diferentes da atual onda de roupas oversized, indefinidas e em geral, em cores neutras, com lampejos de pink e laranjas. Vale dar uma olhada pelo menos no site da Max Mara, marca tradicional, sóbria, que investe em um conceito fora do seu normal. É hora de mudar.

No Brasil, a Max Mara está no site Farfetch e na loja da marca no shopping Iguatemi. Os óculos no site custam a partir de R$ 1.300; uma regata, R$ 2.627. Ainda não são preços da Pessoas, Lugares, Cor.