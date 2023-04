On demand, tecnologia e tradição

A criatividade brasileira é inegável. Nossa capacidade de criar a partir de muito pouco e de improvisar com resultados encantadores é reconhecida (e copiada pelo mundo). Falta que este reconhecimento traga ganhos verdadeiros e duradouros, sem que seja preciso competir com o marketing das marcas nativas – por exemplo, publicar campanhas em revistas e sites como Vogue, GQ, Harper´s, WWD.

Por enquanto, marcas como Havaianas e Melissa mantêm lojas próprias na Europa e Estados Unidos. Da moda, Osklen surfa até em Tóquio e a Farm não para de crescer, tanto nos USA como na Europa. Já tivemos M. Officer ou Carlos Miele em Paris, Constança Basto, no antigo quarteirão do tratamento de carnes, onde Stella McCartney também acreditava que viraria um point importante e acabou mudando para o Soho. A Vix, de Paula Hermanny, fez o caminho contrário, veio da Califórnia e está com uma bela loja no Village Mall.

Agora é a vez da Dimona voar. Mais uma marca originária do Saara, onde foi fundada há 55 anos, com uma história familiar e conceito made in Brazil, Porque atingiu o país através das camisetas personalizadas do carnaval de rua, da Sapucaí, dos Rock in Rio. E nos eventos como a Jornada Mundial da Juventude, o Rio Open neste ano, o UFC e nos jogos Olímpicos (2016).

O que mais faz a Dimona, sem ser atender a grandes empreendimentos? Sabem as camisetas distribuídas nas festinhas de aniversário? São da Dimona. As sacolinhas de brindes com estampas personalizadas? A Dimona faz. Com uma variedade de malhas, costuras e diversos métodos de estamparia, como todos os tipos de Silk, o Transfer, a Sublimação e o Plotter.

“O conceito de produção sob demanda sempre esteve no nosso DNA. Equilibrar qualidade e velocidade de reposição é crucial para ajudar nossos parceiros que operam lojas oficiais e diferentes modelos de licenciamento de marca ", explica Leonardo em texto de lançamento.

Do depósito e fábrica em Duque de Caxias saem nove mil peças por dia para o Brasil e Estados Unidos (Foto: Divulgação)

Na operação nacional, a produção diária supera as nove mil peças. Produção DIÁRIA! No mercado internacional cresceu quase 90% em volume de vendas nos Estados Unidos em 2022 _ são em média dois mil pedidos por dia neste ano. Primeiro foi Miami, agora a estamparia digital está chegando a Chicago.

Um detalhe importante é a previsão de que em 2024 as vendas por e-commerce de vestuário em geral devem chegar a R$ 130 bilhões,o que significa que quase dois terços das peças serão compradas online.

“Se esse número é uma projeção em um mercado onde já funciona, imagina o potencial do Brasil, onde este modelo de negócios ainda está em fase inicial”, acrescenta Leonardo Zonenschein, sócio e diretor de marketing da marca.



Imagem de bastidores da moda: a impressora peça-chave no sistema on demand (Foto: Divulgação)

Só para finalizar este case, a Dimona produziu peças para a exposição itinerante Space Adventure, da NASA, que abre em junho em Boston, celebrando os 50 anos do homem na Lua. Entre os produtos entregues podem estar canecas, bonés, aventais, bolsas, roupa pet, casacos, além das camisetas. Direto da fábrica em Duque de Caxias, com a produção on demand, que poupa cerca de 21 milhões de toneladas de tecidos e 28 trilhões de litros de água, evitando desperdício. Era o detalhe que faltava nesta história com a tradição do Saara e a tecnologia atual, que anda de braços dados com a sustentabilidade.