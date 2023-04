BlueMan lança moda praia com a marca Flamengo

A maior torcida do mundo inspira a moda. As camisas do time são disputadas, quem não tem como comprar as autênticas, corre para as cópias, para os camelôs. O que importa vestir até no dia a dia as listras vermelhas e pretas – sim, o sonho de consumo é o colorido tradicional. As lojas são atrações até para turistas, competindo com a verde e amarela.

Gilson Martins já assina uma linha de bolsas e pochetes, Gabigol também, em 2021 e agora é a vez da BlueMan, uma das marcas com mais espírito nacional/carioca, lançando peças de praia desde os anos 1970, fundada por David Azulay. Uma família cheia de estilo, que já contou com o genial Simon Azulay e agora tem na Blue Man a liderança da bela Sharon.

Só podia ser o Flamengo, o tema da coleção “Seja na Terra, seja no Mar”, uma collab que deve conquistar a torcida.

Fala Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube:

"Nosso projeto de licenciamento está cada vez mais forte com marcas icônicas. Uma parceria com a tradicionalíssima BlueMan enriquece nosso catálogo de marcas e oferece à Nação rubro-negra a oportunidade de vestir o vermelho e preto nas praias e piscinas de todo o Brasil, com muito conforto e estilo”



Na coleção da Blue Man, lançada com show e o espetáculo do pôr-do-sol no Arpoador, inclui sungas (as da BlueMan são consideradas as melhores das praias cariocas), biquínis, cangas e acessórios.

Top e shorts nas cores do Flamengo para mares e piscina (Foto: Foto: divulgação)





Atletas do Flamengo fazem a campanha: Jullia Catharino e Laura Miccucio do Nado Sincronizado, Maria Heloísa da Ginástica Artística, Pãmela Alencar e Sthepha de Freitas da Natação, Alef Fontoura e Bernardo Timm do Remo. É um aval definitivo, para o conforto e o lado funcional da coleção, além da qualidade fashion.

As sungas da BlueMan na versão rubro-negra (Foto: divulgação)

Uma jovem de 50 anos, a BlueMan mais uma vez inventa moda, depois de ficar famosa como a marca dos biquínis de lacinho, dos biquínis de jeans e dos desfiles espetaculares. Mas atenção: muitas peças já estão esgotadas: vale correr até as lojas físicas do Flamengo ou clicar no e-commerce do clube.

é a responsável pela linha de moda praia do time rubro-negro que já está disponível nas lojas oficiais e no E-commerce do clube. Quanto aos preços: sunga Berlim Superfit R$ 259,90; tanga Olivia [email protected] 129,90; sunga branca Army R$ 209,90, top Olivia R$ 129,90. A canga, por enquanto, esgotou. E mais um detalhe: a coleção fica ótima fora das horas de praia, piscina, esportes. Vai para a roda de samba, para as festas, completa os terninhos que estão voltando. É moda!