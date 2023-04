A festa do grupo Soma

Cerca de 2.500 convidados, vindos de todas as partes do país, com passagens e hospedagens. A ocupação da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca e a instalação de espaços decorados e ampla sala de desfiles. As contratações do ator Rômulo Estrela, do show do Seu Jorge e da Marisa Monte, mais a modelo internacional Carol Trentini. Só estes dados bastariam para comprovar o sucesso do Soma, grupo de oito marcas de moda baseado no Rio de Janeiro: Animale, Animale Jeans, Farm, Maria Filó, Foxton, Cris Barros, Dzarm, Hering.

Pelo lado prático, desde o estacionamento liberado até o bufê grátis, foi um evento/convenção/celebração impecável, uma superprodução organizada para apenas um dia, na sexta-feira.

A julgar pelas palavras e projeções dos CEOs Tharles Borges, Roberto Jatahy, Marcelo Bastos e Gustavo Fonseca, ficou justificado o título geral Sonhar grande, fazer gigante. Mesmo com a pandemia o atacado do grupo cresceu 49%. A Farm acaba de enfeitar as vitrines de Milão da Rinascente, loja de departamentos italiana. Segundo a gerente geral italiana disse para Marcelo Bastos, "só a Gucci fez igual, em 2005".

Outro dado surpreendente, além do sucesso do e-commerce até no atacado, é a previsão de que daqui a três anos as lojas internacionais da Farm venderão mais do que as nacionais.

E a moda, afinal?

Lojistas de cidades como Pato Branco, Paraná (loja La.loo) e Iparmeri, Goiás (loja CZ by Vivi Costa) vieram decidir como abastecer suas prateleiras e vitrines para o verão 2023/24. Pelos desfiles da Maria Filó, Hering, Dzarm, Foxton e Animale Jeans, estes serão os pontos fortes do verão _ as entregas para os lojistas serão a partir de agosto:

Variantes dos ternos: femininos da Maria Filó e masculinos, da Foxton (Foto: IR)

Ternos: eles estão de volta, tanto o chamado terninho feminino quanto o terno masculino. Sem a rigidez do tradicional, com bustier para as mulheres e sem gravata para os homens. Versões de bermuda e shorts estão liberadas.

Os vestidos e saias de comprimento longo permanecem até o verão 23/24. Look Maria Filó (Foto: IR)

Longos: vão continuar durante este ano, até o próximo verão. Têm a cara do jeito carioca, com ombros à mostra.

Carol Trentini vestiu look vermelho na Dzarm (Foto: IR)

Colorido: tons pasteis, areias, gamas de vermelhos. O preto mantém a posição de indispensável. O branco fica em segundo plano, até por questão de manutenção, mas aparece irresistível nos ternos.

Listras femininas da Animale Jeans (Foto: IR)

Listras: fininhas ou largas, bicolor ou multicoloridas. Acaba o tabu de que as horizontais "engordam", há vestidos de malha acima do manequim 44.

Acessórios, um vale tudo, sandálias rasteiras, plataformas e a bolsa atravessada da Animale Jeans (Foto: IR)

Acessórios: plataformas lembram os anos 1960, rasteiras repetem o modelo de amarrados gregos, chinelos e tênis continuam. Bolsas grandes, tipo shopping bags para os homens, bolsinhas atravessadas para as mulheres. Boinas com brilhos e bijuteria dourada

Foi um evento de um dia com produção que poderia ser de semana de moda. Mas os atrasos que poderiam ser evitados usando só uma passarela, sem mudanças de cenários e as entradas complicadas, com longas filas comprometeram o final: muita gente desistiu de ver o desfile da Animale, que começou às 23h30, em meio a grande confusão de acesso.