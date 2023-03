Melhor do que no cinema

Uma reação rara: ter visto um filme americano de sucesso e sair de um espetáculo brasileiro com a sensação de que gostou mais do que o original visto no cinema. Pode acontecer com quem vê Mamma Mia, o musical adaptado e traduzido pela dupla Charles Möeller e Claudio Botelho, atualmente no teatro Multiplan, no Village Mall.

Uma montagem simples, um cenário de poucas peças servem de fundo para a vibração do elenco. Pode ser preconceito, mas ainda surpreende conferir a qualidade dos nossos atores, que cantam e dançam com a alegria da peça que estreou em 1999 em Londres (até hoje em cartaz) e Meryl Streep estrelou no filme em 2008. Um elenco estrelado, incluindo Pierce Brosnan e Colin Firth como os candidatos a pais da noiva Sophie.

Atores que interpretam o trio de possíveis pais: Renato Rabelo, André Dias e Sergio Menezes (Foto: Divulgação)

Maria Clara Gueiros, uma das amigas da Donna. Com colar da Chilaze (Foto: Divulgação)

Pois a produção da Aventura, com textos e letras de Charles Möeller e Claudio Botelho, nada fica a dever à versão cinematográfica. As canções famosas do Abba brilham nas vozes de Claudia Netto (que faz a protagonista Donna), Gottsha (precisa elogiar de novo? Uma das melhores intérpretes de musicais), o trio de possíveis pais da noiva Sophie (Maria Brasil): Sergio Menezes, André Dias e Renato Rabelo. Mais a graça da Maria Clara Gueiros, uma das amigas da Donna. Estes são parte dos atores e atrizes que fazem valer a ida ao bom teatro no shopping Village Mall.

Impossível não citar o bem que faz ver um espetáculo com grande elenco competente, depois do tempo da pandemia. Talvez se aplique o fenômeno da demanda reprimida, que provoca uma plateia lotada, dançando junto no final, gravando nos celulares (e Claudia Netto pede: “postem tudo”) durante toda a temporada. Tão lotada, que Mamma Mia continua no palco do Teatro Multiplan até 30 de abril. Quer assistir? Garanta seu ingresso, rápido. Porque dá para comparar com os shows de grupos coreanos, que têm vindo ao Brasil e os ingressos esgotam em incríveis cinco minutos!

É bom também preparar o cartão de crédito para assistir ao Thiago Soares, que exibirá a arte de primeiro bailarino no Royal Ballet de Londres no mesmo teatro a partir de 25 de maio.

Um detalhe de moda: entre os acessórios dos figurinos do Charles Möeller estão os colares da Chilaze, uma das marcas mais inovadoras do Rio, original do Saara.