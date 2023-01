Golpe colorido

Tendências são previsões que a moda usa bastante, assim como o design em geral. Incluem análise de comportamento humano, momento econômico, um tanto de intuição e uma dose de chute, sempre lembrando que os conceitos mudam radicalmente, depois de até 10 anos de reinado. Na moda, um ciclo costuma acabar depois de três a cinco anos - basta ver a duração das leggings, que aos poucos voltam a ser roupas de academia e dão lugar para calças mais retas ou decididamente largas.

Tanta teoria aponta uma falha inesperada nas previsões deste ano. O Pantone indica o Viva Magenta, PierPaolo Piccioli diretor de criação da Valentino, fez praticamente um desfile inteiro em rosa-pink. Mas desde o princípio de dezembro há uma procura pelo azul safira, parente próximo do azul Bic, também conhecido como azul Klein.

Plateia azul em um show SS9 na Ásia (Foto: Divulgação)



Por que o azul

A razão foge das previsões: foi anunciado que o grupo kpop coreano SuperJunior faria o show SS9 em São Paulo, em 09 de fevereiro. Ingressos caros, um local quase desconhecido para quem não é paulistano, o Espaço Unimed, na Barra Funda. Uma pista Vip custa mais de R$ 1.000,00 (mil reais), dando direito a uma visita aos bastidores antes do espetáculo. Este local privilegiado esgotou no primeiro dia de vendas.

São três horas no mínimo de show, começando às 20h. Com público disposto a enfrentar as chuvas de São Paulo e acampar na fila no dia anterior.

Lightstick, o acessório para sacudir (Foto: Divulgação)



Acessórios para sacudir

Tanta ansiedade desencadeou a busca por roupas e acessórios no tal tom de azul, o preferido do grupo, para fazer do Unimed um oceano azul, o Saphire Blue Oean, como o grupo gosta. O que é mais procurado por estes consumidores que devem chegar de vários estados e países vizinhos? Em primeiro lugar, acessórios como os lightsticks, bastões luminosos com o logo do grupo. O que provoca um desespero, pela incerteza de pagar quase R $ 300 (sem contar o frete) e o utensílio fundamental para sacudir no ritmo das músicas, não chegar a tempo, vindo da China. Já há opções genéricas, como um mero bastão de led azul, por R $20, com garantia de pronta entrega. Quem não se contenta apenas com este troféu compra pulseiras de led que brilham de acordo com as músicas, efeito parecido com o visto no incrível show do Coldplay no Rock in Rio.

Looks femininos: estilo cool da influenciadora Juliana Parisi; top cropped e shorts (Hering R$ 159,99); macacão (Rinelli R$ 159,90); shorts larguinho e camiseta (a camiseta, Hering R$ 69,99) (Foto: Reproduções catálogo e @julianaparisi) j

Looks masculinos são mais difíceis de achar no azul safira, mas convencem com estes tons: camiseta turquesa (Reserva R$ 299); camiseta desbotada (Taco R$ 69,90) e camiseta com estampa carioca (Reserva) (Foto: Reprodução catálogos)





Conforto para vestir

Quanto ao traje para assistir, há previsões otimistas de paetês e sedas (provavelmente para o pessoal do Vip). E muitas camisetas customizadas, anunciadas por fornecedores e artesãos em todos os grupos formados no WhatsApp. Ou modelos de marcas como a Hering, Renner. Reserva, Taco, C&A atendem aos homens, parte do público que tem aumentado, de acordo com as plateias de Hong Kong, Manilha e Seul. Importante é que haja conforto para aguentar as três horas em pé, de braços para cima, sacudindo seus lightsticks ou gravando no celular - por enquanto, o espaço inteiro, inclusive o mezanino, que em outros países teve cadeiras, é todo em pé. Portanto, nada de saltos, muitos tênis, chinelos são polêmicos, por causa das chuvas e do risco de pisadas. Item essencial: capa de chuva. Esta, diferente das tendências de cores da moda, é uma previsão certa: fim de tarde + São Paulo = chuva.

Com este azul safira nenhum pesquisador de tendências contava.