Harry reforça desejo de reconciliação com a família real

O príncipe Harry reforçou o desejo de se reaproximar da família real britânica, mas afirmou que ainda existem resistências a esse movimento. Em entrevista à revista GQ, concedida em setembro e publicada nesta terça-feira (20), o duque de Sussex disse que as feridas do passado continuam presentes, embora considere a reconciliação o caminho mais importante.

Segundo ele, independentemente da forma como cada pessoa interpreta os acontecimentos, é hora de deixar o passado para trás. Harry destacou que, diante do cenário atual do mundo, restaurar laços familiares deve ser prioridade, ainda que nem todos compartilhem dessa visão.

Distanciamento da Casa de Windsor

Harry rompeu com a monarquia em 2020 e passou a viver nos Estados Unidos com Meghan Markle e os filhos Lilibet e Archie. Desde então, a relação com a Casa de Windsor ficou marcada por afastamento, declarações públicas e um longo período de tensão familiar.

Em agosto, após seis anos de distanciamento, ele retornou ao Reino Unido como pessoa privada, sem representar oficialmente a monarquia. A viagem permitiu um encontro entre o rei Charles III e os netos, de 7 e 5 anos, em um dos raros momentos de aproximação recente entre os familiares.

Especulações sobre William e resposta da equipe

As declarações de Harry levantaram especulações de que ele estaria se referindo ao irmão mais velho, o príncipe William, com quem mantém uma relação fria há anos. No entanto, um porta-voz de Harry e Meghan negou essa interpretação e afirmou que a fala não foi dirigida ao herdeiro do trono nem a qualquer outro membro da família real.

De acordo com assessores do casal, o comentário foi feito em um contexto geral e não deve ser entendido como um ataque à família. A manifestação buscou encerrar os boatos e reforçar que o príncipe falava de forma ampla sobre a importância da reconciliação. (com informações da agência Ansa)