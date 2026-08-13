Katy Perry agita festa de Domenico Dolce na Sardenha

A cantora fez um show exclusivo para celebridades em um hotel de luxo na Costa Esmeralda, com hits, fogos e homenagem ao dono da Dolce & Gabbana

Publicado em 13/08/2026 às 14:51

Alterado em 13/08/2026 às 14:51

Katy Perry, eterna espevitada, foi a atração principal de uma noite de gala realizada no hotel Cala di Volpe, na Costa Esmeralda, litoral da Sardenha, na Itália. Vestida de marinheira, a cantora se apresentou nessa quarta-feira (12) para mais de 500 convidados, em um evento - pincelado de azul-e-branco - que reuniu celebridades e nomes influentes em um dos endereços mais luxuosos da região, tudo em torno do tristonho e talentoso estilista Domenico Dolce, da marca Dolce & Gabbana.

Entre os convidados, o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, namorado da artista. O show aconteceu em um palco montado à beira da piscina, no primeiro hotel de luxo construído pelo príncipe muçulmano Aga Khan, nos primórdios da Costa Esmeralda, década de 1960.

Repertório com sucessos e clima de festa

Katy colocou a plateia para dançar ao som de músicas como California Gurls, Teenage Dream e Last Friday Night. O repertório também incluiu I Kissed a Girl, apresentada pela cantora cercada por mulheres no "chiqueirinho" próximo ao palco, além de Bon Appétit e Wide Awake.

O ponto alto da noite foi Firework, que levou o público ao delírio pouco antes da meia-noite. Em seguida, uma queima de fogos iluminou a baía de Cala di Volpe, reforçando o clima de celebração em meio à paisagem paradisíaca da Sardenha.

Brincadeiras, homenagem e encerramento no meio do público

Katy Perry comentou que adora visitar a Costa Esmeralda e brincou dizendo que normalmente paga para ir ao local, mas que desta vez recebeu - e bem - para se apresentar. Quem conhece a dupla D&G sabe que as jaciras pagam bem. A cantora também dedicou a música I'm His, He's Mine a Trudeau, com a frase: “Quero dizer a todas as garotas aqui que ele é meu”.

Para encerrar a noite, a estrela pop deixou o palco e foi até o meio do público. Em pé sobre uma mesa, puxou o “Parabéns a Você” para Domenico Dolce, que conta 68 anos nesta quinta-feira (13).

A vida é bela.