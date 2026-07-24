Nas cordas, Michelle e Flavio encenam reconciliação: só enganam bebedores de detergente

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Publicado em 24/07/2026 às 10:26

Lady Kate e Nerso da Capitinga, do falecido Zorra Total, perderiam para essa dupla Foto: reprodução

Quem viu/ouviu a troca de afagos entre Michelle e Flavio Bolsonaro, encenando uma reconciliação, ficou com saudade do icônico Maurício Sherman, saudoso diretor do falecido humorístico da Globo Zorra Total.

Sherman faria muito melhor!

Pelo tom das vozes de ambos, percebe-se o teatro.

Nas cordas das pesquisas pré-eleitorais, por conta das negociatas com Vorcaro, o tomador de grana de aposentados, a saída é voltar às teses das "mamadeiras de pi...", para enganar os trouxas.

E vida longa a Lady Kate e ao Nerso da Capitinga (os originais).