Raphinha está na lista dos 'símbolos sexuais' da Copa feita pela 'Vogue' original

A revista "Vogue" norte-americana publica uma seleção de atletas da Copa do Mundo vistos como representantes de uma nova geração em que talento esportivo e imagem caminham juntos.

A revista destaca que o torneio, com 1.248 jogadores de 48 países, também se tornou uma grande vitrine de estilo. Os nomes citados foram descritos como altos, tatuados, com visual cuidadoso e postura de celebridades globais, reforçando a ligação entre futebol, moda e presença digital.

Os nomes que mais chamaram atenção

No grupo de destaques aparece Jude Bellingham, de 22 anos, meio-campista do Real Madrid e da seleção da Inglaterra. Ele é apontado como um dos rostos mais influentes da nova geração do futebol europeu, unindo desempenho, projeção internacional e forte apelo de imagem.

Também entraram na lista Ferran Torres, do Barcelona e da seleção espanhola, associado a estilo marcante e presença constante nas redes sociais, e Michael Olise, do Bayern de Munique, descrito como discreto, sereno e hipnótico em campo. Entre os mais jovens, Nico Paz, do Como e ligado ao projeto da seleção argentina, surge como um dos nomes emergentes mais comentados.

Carisma, viralização e alcance global

A seleção ainda inclui atletas que ganharam fama por motivos além do futebol. O sul-coreano Cho Gue-sung virou fenômeno de popularidade na Copa de 2022, recebendo cartas de amor e pedidos de casamento, enquanto o uruguaio Federico Viñas e o belga-marroquino Chemsdine Talbi também aparecem entre os nomes lembrados pela revista.

Entre os destaques de maior projeção global está o brasileiro Raphinha, do Barcelona, apontado como um dos rostos da Copa do Mundo. Conhecido pelo abdômen definido, tatuagens e passagem como modelo da Calvin Klein, ele simboliza a mistura entre performance esportiva e imagem de grande alcance. A lista ainda cita João Félix, Marcus Rashford, Lucas Bergvall, Joan Garcia, Elijah Just, Yuito Suzuki e Djed Spence. (com informações da Ansa)