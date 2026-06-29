Kate Middleton completa desafio de escalada após vencer o câncer

Princesa de Gales conclui escalada simbólica no Reino Unido e transforma a experiência em mensagem de superação e solidariedade

Publicado em 29/06/2026 às 15:49

Alterado em 29/06/2026 às 15:49

A princesa de Gales, Kate Middleton, completou o Desafio dos Três Picos, escalando as três montanhas mais altas do Reino Unido em 24 horas. Além do esforço físico, a iniciativa teve forte significado pessoal para a integrante da família real britânica, que está em remissão após tratar um câncer diagnosticado em 2024.

A jornada também fez parte de uma campanha de arrecadação de fundos da Royal Marsden Cancer Charity, instituição ligada ao hospital onde Kate foi tratada. A proposta da ação era chamar atenção para a causa e ampliar o apoio a pacientes em tratamento e recuperação da doença.

Os três picos

O desafio incluiu o Scafell Pike, ponto mais alto da Inglaterra, com pouco menos de mil metros, o Yr Wyddfa, maior cume do País de Gales, com 1.085 metros, e o Ben Nevis, a montanha mais alta da Escócia e de toda a ilha, com 1.345 metros. A escalada em sequência foi concluída dentro do prazo de 24 horas.

Para Kate, a experiência representou uma “vitória pessoal” e uma forma de olhar além do diagnóstico. Segundo a princesa, a doença afeta não apenas o corpo, mas também a maneira como a pessoa pensa e sente, exigindo uma recuperação que vai muito além dos medicamentos.

Mensagem de superação

Em uma mensagem divulgada junto a uma imagem registrada em Ben Nevis, Kate afirmou que estar forte o suficiente para caminhar por aquelas colinas foi motivo de gratidão. Ela disse ainda que o desafio foi, em parte, algo pessoal, ligado ao desejo de retribuir o apoio recebido durante o tratamento.

Após completar a escalada, a princesa foi recebida pelo marido, o príncipe William, pelos três filhos do casal, além de seus pais e de seu irmão. O momento marcou o fim de uma jornada que uniu superação, conscientização sobre o câncer e solidariedade. (com informações da Agência Ansa)