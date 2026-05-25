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Luana Piovani - E a maravilhosa já começa a semana fustigando as feridas do Luciano Huck, da tal da Virgínia e a do Neymar...

Se você não segue a Luana Piovani no Instagram, ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Ou da direita desmerecida intelectualmente...

Publicado em 25/05/2026 às 12:30

Alterado em 25/05/2026 às 12:43

A atriz Luana Piovani vem fazendo muita falta ao Brasil - mora em Portugal. Luana deputada federal seria uma personagem que nós adoraríamos assistir... Foto: reprodução de vídeo