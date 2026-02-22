João Campos e Tábata Amaral se casam no Recife

...

Publicado em 22/02/2026 às 09:51

Alterado em 22/02/2026 às 09:59

"Com a benção de Deus e abraçados pelo amor de nossas famílias e amigos, damos hoje o primeiro passo na construção da nossa família. Viva o amor!".

Assim o prefeito de Recife, João Campos (PSB), e a deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP) anunciaram seu casamento que aconteceu neste sábado (21) na Capela de São Benedito (Praia dos Carneiros), em Pernambuco.

O mundo do poder compareceu em peso. Até o ministro Alexandre de Moraes, habitual adepto do petit comité, compareceu, sem a mulher, que está em casa se recuperando da implantação de dois stents. O vice-presidente Geraldo Alckmin e a bonita e sorridente dona Lu também estavam na igreja.

João apareceu para a vida pública nos dias seguintes à tragédia aérea que matou seu pai, Eduardo Campos, na campanha à Presidência da República. Era um meninote e já se mostrava articulado nas entrevistas.

Lula e Janja não foram ao casamento, pois a viagem à Índia estava marcada há muito tempo, e não podia ser cancelada. Visitas oficiais são combinadas com muita antecedência e envolvem muitos gastos e inúmeras equipes.

Até que o noivo João foi rápido no pedido de casamento. Tem gente que enrola a noiva por décadas, mas o namoro deles só durou cinco anos, com o noivado no meio do caminho. Eles se conheceram na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, antes dele ser eleito prefeito.

Perguntei à minha fonte se há algum vídeo do noivo dançando na festa, como o prefeito gosta de fazer no Carnaval ouriçando plateias de gregos e troianas, mas até o fechamento dessas mal traçadas linhas, não recebi as imagens (prometo publicar no futuro).

Felicidades ao bonito casal. A foto foi copiada das redes sociais – essas enxeridas.

