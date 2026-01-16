Madonna incentiva manifestantes no Irã: 'Aguentem firme'

'Rainha do pop' comentou sobre repressão às liberdades no país persa

Publicado em 16/01/2026 às 10:45

Alterado em 16/01/2026 às 10:46

A cantora norte-americana Madonna manifestou apoio aos manifestantes no Irã por meio de uma mensagem publicada em seu perfil no Instagram, na noite dessa quinta-feira (15).

"Pensando nas minhas férias no Marrocos, penso em todas as pessoas no Irã que estão lutando por uma revolução tão necessária e estão dispostas a morrer por aquilo em que acreditam", escreveu a artista.

De acordo com Madonna, a repressão às liberdades no país persa a levou a refletir sobre a própria vida e os privilégios de que desfruta, como "a liberdade de viajar pelo mundo, para vestir o que eu quero vestir, para montar um cavalo através do deserto" ou "falar livremente e não ser silenciada por punição, tortura e possivelmente morte".

A "rainha do pop" lembrou ainda que "as mulheres do Irã não têm essa liberdade" e o povo do país persa "não conhece a liberdade há séculos": "Não posso afirmar conhecer verdadeiramente o sofrimento que foi suportado, mas os meus pensamentos e orações estão com a população do Irã".

"Chegou a hora. Aguentem firme! Estou com o Irã. Façam com que suas vozes sejam ouvidas. Irã livre!", concluiu.

Desde o fim de dezembro, o Irã enfrenta uma onda de protestos contra o governo, motivada pela insatisfação popular com a situação econômica e pela forte desvalorização da moeda.

As manifestações, no entanto, estão sendo duramente reprimidas pelas forças de segurança, resultando em milhares de mortes e prisões de civis. (com Ansa)