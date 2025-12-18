William e Kate divulgam tradicional foto de Natal com os filhos

Publicado em 18/12/2025 às 15:09

Alterado em 18/12/2025 às 17:54

O príncipe de Gales, William, e sua mulher, Kate, divulgaram nesta quinta-feira (18) a tradicional foto de Natal da família com os filhos.

"Desejamos a todos um feliz Natal", diz a mensagem que acompanha a imagem do herdeiro do trono britânico, em meio a um campo de flores, com a consorte e o trio George, 12 anos, Charlotte, 10, e Louis, 7.

A fotografia foi feita em abril em Norfolk, Inglaterra, por Josh Shinner, na mesma sessão utilizada para celebrar o aniversário dos meninos neste ano.

A família irá passar a noite de Natal com o rei Charles III e com a rainha consorte Camilla, além de outros membros da casa Windsor, na residência oficial de Sandringham.

No ano passado, Kate enfrentou um câncer, o que a obrigou a se afastar da vida pública para o tratamento com quimioterapia, que foi concluído em setembro de 2024. A doença ocorreu quase na mesma época em que Charles III também foi diagnosticado com um tumor maligno na próstata.

A boa notícia para este Natal é que o monarca afirmou, na semana passada, que seu tratamento poderá ser reduzido no ano que vem. (com Ansa)