Segunda, 15 de Dezembro de 2025

Mariah Carey é confirmada na abertura das Olimpíadas de 2026

Jogos de Inverno serão realizados em Milão e Cortina d'Ampezzo

Publicado em 15/12/2025 às 10:47

Alterado em 15/12/2025 às 10:47

Mariah Carey Foto: Reprodução/Site da cantora

A diva pop Mariah Carey é a primeira estrela internacional confirmada na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Milão e Cortina d'Ampezzo, em 6 de fevereiro de 2026, no lendário Estádio San Siro.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (15) pela Fundação Milão Cortina 2026, responsável pela organização dos Jogos Olímpicos.

De acordo com a FMC, a cantora americana é "reconhecida no mundo todo por sua voz inconfundível" e por uma produção musical "capaz de atravessar gerações e culturas".

"Ela encarna plenamente a atmosfera emocional que acompanha o caminho rumo aos Jogos", acrescentou a fundação.

Já Mariah Carey publicou um vídeo nas redes sociais convidando o público para a festa.

"Estejam prontos para Milão-Cortina 2026." (com Ansa)

