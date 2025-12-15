Mariah Carey é confirmada na abertura das Olimpíadas de 2026

Jogos de Inverno serão realizados em Milão e Cortina d'Ampezzo

Publicado em 15/12/2025 às 10:47

Alterado em 15/12/2025 às 10:47

A diva pop Mariah Carey é a primeira estrela internacional confirmada na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Milão e Cortina d'Ampezzo, em 6 de fevereiro de 2026, no lendário Estádio San Siro.



O anúncio foi feito nesta segunda-feira (15) pela Fundação Milão Cortina 2026, responsável pela organização dos Jogos Olímpicos.



De acordo com a FMC, a cantora americana é "reconhecida no mundo todo por sua voz inconfundível" e por uma produção musical "capaz de atravessar gerações e culturas".



"Ela encarna plenamente a atmosfera emocional que acompanha o caminho rumo aos Jogos", acrescentou a fundação.



Já Mariah Carey publicou um vídeo nas redes sociais convidando o público para a festa.



"Estejam prontos para Milão-Cortina 2026." (com Ansa)