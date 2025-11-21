Bocelli emociona público de São Paulo com concerto de Natal

Italiano se apresentou a céu aberto na Praça Charles Miller

Publicado em 21/11/2025 às 12:12

.

O tenor italiano Andrea Bocelli foi o protagonista da primeira edição do concerto sinfônico beneficente "Natal para o Bem", que emocionou um público de milhares de pessoas reunidas a céu aberto na Praça Charles Miller, em São Paulo, transformando a celebração de fim de ano em um gesto de esperança para famílias em situação de vulnerabilidade.



Além de Bocelli, o evento reuniu nomes de destaque da música popular brasileira: Simone, referência nacional quando se fala em canções natalinas; Paula Lima; Tony Gordon; o compositor e instrumentista Ivan Lins; e a jovem soprano Valentina Lassi, revelação do cenário lírico.



Cada artista emprestou sua voz a um repertório dedicado ao espírito do Natal, em um concerto com direção artística do maestro Ruriá Duprat, enquanto o público foi convidado a fazer doações para a compra de brinquedos, cestas básicas e kits de higiene destinados à Cruz Vermelha de São Paulo.



O "Natal para o Bem" foi aberto com um momento religioso conduzido pelo arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, em uma celebração que uniu fé e música com a Orquestra e Coral Del Chiaro, sob regência do maestro Danillo Del Chiaro.



As orquestras do Theatro São Pedro e do Coral da Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim (Emesp) também participaram, apresentando um medley natalino que incluiu "White Christmas", "Have Yourself a Merry Little Christmas" e "O Velhinho".



Na sequência, Paula Lima interpretou as versões em português de "Jingle Bell Rock" e "Hallelujah", de Leonard Cohen, além de "Primavera".



Já Tony Gordon assumiu o palco com seu carisma habitual, e embalou o público com "Jingle Bells", "What a Wonderful World" e "Você", de Tim Maia, incluindo uma citação a "Get Up, Stand Up", de Bob Marley.



Ovacionado, Ivan Lins apresentou "Um Natal Brasileiro", "Ô de Casa", "Bandeira do Divino" e "Vitoriosa", enquanto Simone emocionou o público com "Jesus Cristo", de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, "Natal das Crianças" e "Boas Festas", acompanhada por um coral infantil.



As crianças também dividiram o palco com a jovem soprano Valentina Lassi, cuja apresentação foi marcada por comoção e sensibilidade.



O momento mais aguardado da noite, no entanto, veio com Bocelli, regido pelo maestro Carlo Bernini, seu parceiro de longa data.



O tenor apresentou cinco canções reconhecidas por sua carga emocional e espiritual — elementos que fizeram dele um ícone de celebrações natalinas em diversos países: "Amazing Grace", "Adeste Fideles", "White Christmas", "Cantique de Noël" e "Santa Claus Is Coming to Town".



A primeira música arrancou delírio da plateia, especialmente quando, simultaneamente, uma árvore de Natal de 21 metros foi acesa na praça diante do lendário estádio Pacaembu. (com Ansa)