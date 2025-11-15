Calendário Pirelli 2026 é apresentado e desafia etarismo

'The Cal' reúne mulheres maduras da cultura, moda e esporte

Publicado em 15/11/2025 às 11:27

Alterado em 15/11/2025 às 11:28

O Calendário Pirelli, conhecido como "The Cal", não é um simples produto à venda nas bancas.

É um objeto de colecionador, uma publicação de tiragem limitada distribuída a um público seleto e que renasce a cada ano para oferecer uma leitura do seu tempo.

Ao longo de 52 anos, passou pelas lentes de alguns dos maiores nomes da fotografia, como Richard Avedon, Peter Lindbergh, Bruce Weber, Mario Testino, Annie Leibovitz, Steve McCurry, Karl Lagerfeld e Tim Walker.

A edição de 2026, apresentada nesta sexta-feira (14), em Praga, na República Tcheca, foi confiada ao fotógrafo e cineasta norueguês Solve Sundsbo, que conseguiu conectar o ser humano aos elementos da natureza - terra, ar, fogo e água -, mas reconstruindo tudo artificialmente em estúdios em Londres e Nova York.

"A tecnologia, a inteligência artificial e o 3D são ferramentas. O importante é como você as usa para chegar à essência intangível da energia, da luz, do vento, do éter", explicou Sundsbo.

O grande desafio de "The Cal 2026" foi precisamente esse equilíbrio entre natureza e tecnologia. "É uma espécie de linha entre a origem e o futuro, uma retomada da ligação com a terra sem esquecer em que mundo estamos", destacou o fotógrafo.



Venus Williams Foto: Solve Sundsbo/Pirelli

Já o CEO da Pirelli, Marco Tronchetti Provera, declarou que o calendário é uma "expressão artística" e elogiou a escolha do elenco, que reúne "11 mulheres maduras, com histórias de vida plenas e fortes", todas elas com idades entre 33 e 73 anos, incluindo as atrizes britânicas Tilda Swinton (65) e Gwendoline Christie (47), as italianas Isabella Rossellini (73) e Luisa Ranieri (51), a tenista americana Venus Williams (45), as supermodelos Eva Herzigová (52), da República Tcheca, e Irina Shayk (39), da Rússia, e a cantora FKA Twigs (37).

Este não é um detalhe menor para um calendário que, embora não seja exibido nas oficinas mecânicas, tem o fascínio do nu como um tema recorrente. "Não acho que o politicamente correto em questões de sexo exclua a nudez, mas é antes um equilíbrio de poderes entre o fotógrafo e a modelo. A abordagem é que mudou", comentou Sundsbo.

E cada modelo teve suas próprias motivações. "Para mim, é uma espécie de preparação, pois em janeiro volto às quadras. Cada bola precisa ser conquistada, e tive a mesma abordagem competitiva para essas fotos", explicou Venus, uma das maiores jogadores da história do tênis.

Já Luisa Ranieri sentiu-se à vontade para "interpretar o vento": "Posso ser uma brisa doce e acolhedora, um calor de verão, assim como posso ser uma tempestade". Já para Herzigová, mãe de três filhos e que posou para The Cal pela primeira vez há exatamente 30 anos, há uma mudança de ventos para as mulheres maduras.

"Foi isso que me fez aceitar o convite, por considerá-lo um projeto muito atual. No começo, não acreditei que me queriam de novo, mas acho que a moda está dando passos à frente. Aqui temos pessoas ambiciosas, talentosas, com família, e não meninas imaturas e lindíssimas", disse.

A lista de estrelas de The Cal 2026 ainda inclui a estilista britânica Susie Cave, 59, a modelo chinesa Du Juan, 43, e a atriz porto-riquenha Adria Arjona, 33.

Um calendário contra o etarismo, os estereótipos e a discriminação por idade pode ser um fardo pesado, mas Sundsbo não esconde a ambição: "Minha esperança é que ele seja revolucionário". (com Ansa)