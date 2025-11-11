Com papoula vermelha, Kate celebra fim da 1ª Guerra Mundial

William deverá pedir a jovens que usem a flor

Publicado em 11/11/2025 às 12:42

Alterado em 11/11/2025 às 12:45

Aparições da futura rainha Kate têm remetido os fãs da monarquia aos antológicos surgimentos de Diana nos eventos do Reino Unido. Até nos trejeitos seriam parecidíssimas Foto> Ansa

A princesa de Gales, Kate Middleton, nora da primeira e única, participou nesta terça-feira (11) de uma cerimônia que celebra os 107 anos do fim da Primeira Guerra Mundial.

O evento do Dia da Lembrança, aniversário do armistício de 1918 que pôs fim ao conflito, ocorreu no National Memorial Arboretum, em Staffordshire. A mulher de William compareceu vestida de preto, usando o tradicional broche de papoula vermelha, símbolo dos soldados mortos em combate.

Kate também participou dos dois minutos de silêncio, às 11 horas (8h em Brasília), enquanto o Big Ben, famoso sino instalado no Palácio de Westminster, tocava em referência à data.

Ainda hoje, o príncipe William também deve divulgar uma mensagem em vídeo direcionada aos jovens, enfatizando a importância de usar uma papoula vermelha, já que "a lembrança é de todos".

O herdeiro do trono deve se juntar ao rei Charles e à rainha Camilla no Castelo de Windsor para uma recepção que irá celebrar os veteranos britânicos que serviram no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. (com Ansa)