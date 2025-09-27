Maryl Streep grava cena de 'O diabo veste Prada II' em Milão

Sede da Dolce e Gabbana foi transformada em cenário surpresa

Publicado em 27/09/2025 às 19:23

Alterado em 27/09/2025 às 19:23

O diabo não veste mais Prada, mas sim Dolce & Gabbana: o desfile da marca na semana de moda de Milão, neste sábado (27), sediou as filmagens da sequência do icônico filme, com Meryl Streep na pele da editora Miranda Priestly sentada na primeira fileira, onde também estava o ator Stanley Tucci, que interpreta um diretor de arte.

Streep, vestida com um sobretudo bege de couro envernizado, salto alto e os tradicionais óculos de sol da personagem, sentou-se em frente a Anna Wintour, ex-editora da Vogue americana, que inspirou o livro e o famoso longa de 2006.

Após Milão sediar um concorrido casting nos últimos dias para encontrar figurantes, hoje o Metropol, sede da Dolce & Gabbana na capital da Lombardia, foi transformado no cenário de uma cena do filme.

Mas tudo foi mantido em segredo até o último minuto. (com Ansa)