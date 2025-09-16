Finda a beleza infinda: morre o mais bonito de todos, Robert Redford

Astro, que era ferrenho opositor de Donald Trump, partiu durante o sono, em sua casa em Utah

Publicado em 16/09/2025 às 10:39

Alterado em 16/09/2025 às 11:26

Morreu nesta terça-feira (16) o ator, diretor e ativista americano Robert Redford.

Ele tinha 89 anos, e aconteceu em sua casa em Utah, nos Estados Unidos, enquanto dormia. A morte foi confirmada por Cindi Berger, diretora-executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK, ao 'The New York Times", sem revelar a causa.

Vencedor de dois Oscars, Redford atuou durante sete décadas no cinema, tendo sido um dos nomes mais respeitados de Hollywood. Entre seus maiores sucessos estão "Butch Cassidy" (1969), "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976).

Em 1980, venceu seu primeiro Oscar como Melhor Diretor por "Gente como a Gente", consolidando-se como um artista multifacetado. Já em 2002, levou um Oscar honorário por ser uma "inspiração para cineastas de todo o mundo".

Em 1981, fundou o Sundance Institute, uma organização sem fins lucrativos dedicada a cultivar novas vozes cinematográficas. Três anos depois, assumiu um festival de cinema em dificuldades em Utah e, alguns anos depois, renomeou-o em homenagem ao instituto.

Redford não gostava de ser reconhecido como "celebridade de Hollywood", pois acreditava que isto tendia a banalizar o cinema. O ator e diretor insistia que seus filmes sempre tinham um "peso cultural", muitas vezes abordando temas complexos como o sofrimento ou a corrupção política, que ele tornou acessíveis e pungentes para o público, em parte graças ao seu imenso carisma.

O artista também foi um dos primeiros atores a ficar conhecido por atuações no ativismo ambiental - apesar de também refutar o rótulo.

Em 2018, Redford anunciou sua aposentadoria como ator. Sua última gravação foi no longa "O Velho e a Arma", onde interpretou Forrest Tucker, um assaltante em seus últimos dias de carreira. Mas sua última aparição nas telonas foi em "Vingadores: Ultimato", de 2019, gravado antes de "O Velho e a Arma".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, definiu Redford como “um grande” nesta terça. Em 2019, durante o primeiro mandato do republicano, o ator chamou o chefe de Estado de “um ditador que ataca os valores deste país [EUA]”. (com Ansa)