Casa de praia de Berlusconi na Sardenha, com 126 quartos, pode estar perto de ser vendida

Vila histórica de ex-premiê vale cerca de 500 milhões de euros e tem um vulcão artificial

Publicado em 25/08/2025 às 15:15

As negociações para a venda da Villa Certosa, luxuosa casa de praia na Sardenha do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, que morreu em junho de 2023, estão em fase final.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) pela imprensa italiana, segundo a qual um "árabe rico" não identificado seria o potencial comprador.

A família do ex-senador colocou o imóvel à venda no início de 2024 e, segundo o jornal "Financial Times", os filhos herdeiros estão pedindo entre 300 e 500 milhões de euros pela residência localizada na Costa Esmeralda.

Com vista para o Golfo de Porto Rotondo, em Punta Lada, a vila de 4,5 mil metros quadrados possui 126 quartos e um parque de 120 hectares, além de um vulcão artificial que o empresário e político adorava acender para impressionar seus convidados de prestígio.

Segundo o jornal "La Nuova Sardegna", a propriedade, que também tem jardins que medem 80 quadras de tênis, acesso ao mar e até mesmo um anfiteatro, o negócio ainda não foi fechado.

A chamada Villa Certosa já recebeu diversos líderes mundiais, entre eles Vladimir Putin, Tony Blair e George W. Bush, além de ter sido um local muito frequentado por Berlusconi.

Esta não é a primeira vez que a Villa Certosa é alvo de interesse. Nos últimos anos, após a morte de Berlusconi surgiram vários rumores, alguns mais críveis do que outros, de interesse, como os do ano passado, vindos do sultão de Brunei, Hassanal Bolkian, e da gigante hoteleira Four Seasons, que, no entanto, negou qualquer envolvimento com a propriedade do retiro de luxo do ex-premiê italiano. (com Ansa)