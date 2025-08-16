Queniano de 40 anos diz que é filho de Musk e quer teste de DNA; semelhança impressiona

No início deste mês, um homem de 40 anos do Quênia chamado Nyakundi Kibiri deu um passo à frente e alegou ser o filho mais velho de Elon Musk, exigindo um teste de DNA

Publicado em 16/08/2025 às 09:15

Alterado em 16/08/2025 às 15:19

.

Por Tom McGhie - O desejo de Elon Musk de produzir descendentes está bem documentado. O estranho bilionário tem 14 filhos, no que ele admitiu ser uma busca incrivelmente corajosa para "salvar a civilização" e combater as taxas de natalidade.

Na verdade, sua legião de crianças parece crescer exponencialmente ano após ano, com novas crianças de Musk aparecendo na toca como caras bêbados de topless fazem nos meses de verão do Reino Unido.

Mas quando um homem de 40 anos do Quênia afirmou recentemente que era o "filho mais velho" de Musk, isso provocou cinismo. No início deste mês, um "ativista de saúde mental" chamado Nyakundi Kibiru foi às redes sociais para solicitar um teste de DNA para provar seu relacionamento com o magnata da tecnologia.

De acordo com a versão dos eventos de Nyakundi, sua mãe supostamente teve um breve romance com Musk no "início dos anos 1990" enquanto trabalhava em um hotel em Masai Mara, no Quênia. Nyakundi também postou uma foto de seu rosto, que muitos disseram "ter uma semelhança estranha" com Musk.

A alegação – que se tornou viral – foi desmascarada muito rapidamente pela internet, com muitas pessoas gritando que é inteligência artificial.

"Esta é a I.A. Olhe para o botão superior da camisa do cara. Não há buraco para o botão", escreveu uma pessoa no Instagram. "E as chances de ele posar assim – com exatamente a mesma barba, na frente do fundo desfocado corporativo mais genérico como um modelo?"

Isso ocorre quando a conta Grok de Musk foi suspensa no X, levando muitos a argumentar que o chatbot de IA pode ter recebido um "tempo limite" depois que imagens falsas do 'filho' de Musk apareceram.

Reagindo à notícia do "aterramento" de Grok, alguém escreveu no X: "Isso é o equivalente a dar um tempo limite ao seu filho".

Sem mencionar - as datas parecem um pouco implausíveis também. Se Nyakundi tem 40 anos de idade e nasceu na década de 1990, isso significaria que Musk – de 54 anos – teria sido um adolescente quando a suposta brincadeira ocorreu.

Musk provavelmente estaria abaixo da idade de consentimento no Quênia – que é de 18 anos – o que significa que se as alegações de Nyakundi forem verdadeiras, então é uma questão policial.

Portanto, não - por enquanto, é seguro presumir que Musk tem apenas os 14 filhos ... que conhecemos, de qualquer maneira.

Isso ocorre depois que o chefão da Tesla foi eleito a figura pública menos popular da América. Em um país que também tem Donald Trump e Harvey Weinstein como cidadãos, isso exige algum trabalho. (do Daly Star)