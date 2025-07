Socialite diz que Epstein teria visitado Trump com jovem de 14 anos, diz jornal

Encontro teria ocorrido na Flórida, em meados dos anos 1990

Publicado em 26/07/2025 às 14:34

Alterado em 26/07/2025 às 14:57

.

O pedestal do Laranjão anda ruindo.

A socialite Ghislaine Maxwell, cúmplice do esquema de abuso e tráfico sexual de menores encabeçado por Jeffrey Epstein, teria em seu poder revelações potencialmente explosivas sobre as relações do bilionário com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo o tabloide britânico Daily Mail, Maxwell teria informações sobre um suposto encontro entre Epstein e o magnata republicano em meados dos anos 1990, quando ambos eram vizinhos na Flórida. Na ocasião, o pedófilo teria visitado o futuro presidente acompanhado de uma adolescente de 14 anos.

A notícia chega após Maxwell ter se encontrado com representantes do Departamento de Justiça dos EUA, acusado por opositores de acobertar supostas informações sobre possíveis clientes do esquema de tráfico sexual de Epstein. A socialite já foi condenada a 20 anos de prisão por recrutar menores de idade entre 1994 e 2004.

A jovem de 14 anos em questão já foi ouvida pelos investigadores e denunciou ter sido uma das vítimas de Epstein, que a teria violentado repetidas vezes quando ela era menor de idade. Não há notícia de que ela tenha tido relações com Trump.

Recentemente, o jornal norte-americano "The Washington Post" publicou que o presidente foi informado em maio passado de que era citado em arquivos do Departamento de Justiça relacionados a Epstein, encontrado morto na prisão em 2019.

Em resposta, Trump abriu uma ação contra o diário e pede uma indenização bilionária. Enquanto isso, um crescente número de apoiadores do magnata tem se sentido frustrado com a não divulgação da suposta lista de clientes de Epstein, após o Departamento de Justiça e o FBI terem negado a existência desse documento. (com Ansa)