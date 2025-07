Veneza terá festival estrelado e 1ª participação de Julia Roberts

Nomes no tapete vermelho devem incluir Clooney, Blanchett e Al Pacino

Publicado em 22/07/2025 às 15:51

Alterado em 22/07/2025 às 15:51

A megaestrela de Hollywood Julia Roberts fará neste ano sua estreia no Festival de Cinema de Veneza, que também deve ter astros como Adam Sandler, Adèle Exarchopoulos, Al Pacino, Amanda Seyfried, Cate Blanchett, Emma Stone, George Clooney, Idris Elba e Jude Law, entre outros.

Roberts, a eterna diva de "Uma linda mulher", desfilará no tapete vermelho do Lido como protagonista de "Depois da caçada", filme do cineasta Luca Guadagnino que não participa do concurso principal da mostra, ao lado de Andrew Garfield e Ayo Edebiri.

O longa conta a história de um caso de abuso sexual em uma prestigiosa universidade dos Estados Unidos. "Será a primeira vez que Julia Roberts caminhará no tapete vermelho do Festival de Veneza, então estamos muito felizes em tê-la conosco", declarou o diretor da mostra, Alberto Barbera.

Mas se "Depois da caçada" não disputará prêmios, a corrida pelo Leão de Ouro também estará repleta de estrelas de Hollywood, como o trio formado por Clooney, Sandler e Laura Dern, astros da comédia dramática "Jay Kelly", de Noah Baumbach.

Jude Law, por sua vez, dará vida a um Vladimir Putin em plena ascensão ao poder em "The wizard of the Kremlin", filme de Olivier Assayas inspirado em um livro homônimo do escritor ítalo-suíço Giuliano da Empoli.

Já "Father mother sister brother", comédia antológica de Jim Jarmusch, reúne um dos elencos mais estrelados do próximo Festival de Veneza, com Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits e Charlotte Rampling, enquanto "Bugonia" renova a premiada parceria entre os vencedores do Oscar Yorgos Lanthimos e Emma Stone.

Além disso, Amanda Seyfried será uma pregadora do século 18 em "The testament of Ann Lee", de Mona Fastvold; e Oscar Isaac e Jacob Elordi serão, respectivamente, criador e criatura em "Frankenstein", de Guillermo del Toro.

A disputa pelos principais prêmios ainda terá Léa Seydoux e Tony Leung, em "Silent friend", de Ildikó Enyedi; Dwayne Johnson, ou "The Rock", que deixa o mundo dos blockbusters para interpretar o ex-lutador americano de wrestling Mark Kerr em "The smashing machine", de Benny Safdie, que também conta com Emily Blunt; e Idris Elba e Rebecca Ferguson, em "The house of dynamite", filme de Kathryn Bigelow sobre uma nova ameaça nuclear.

Nas sessões paralelas, Al Pacino aparece como protagonista em dois longas fora de concurso: o thriller "Dead man's wire", de Gus Van Sant, e o drama "In the hand of Dante", de Julian Schnabel, com um elenco que inclui Oscar Isaac, Martin Scorsese, Jason Momoa, Gal Gadot, John Malkovich, Franco Nero e Sabrina Impacciatore.

Já o filme de encerramento do festival, "Chien 51", de Cédric Jimenez, reunirá estrelas do cinema francês, como Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos e Louis Garrel.

Mas Veneza não é feita apenas de grandes astros e glamour: "The voice of Hind Rajab", da tunisiana Kaouther Ben Hania, promete reconstruir o assassinato da menina palestina Hind Rajab, de cinco anos de idade, em um ataque israelense na Faixa de Gaza.

A pequena e sua família fugiam de uma ofensiva em janeiro de 2024, quando seu carro foi atacado pelas tropas de ocupação. Hind Rajab ainda fez apelos desesperados ao Crescente Vermelho, porém quando os socorristas chegaram já era tarde demais.

O festival acontece entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro e será inaugurado por "La Grazia", novo filme do cineasta italiano Paolo Sorrentino. (com Ansa)