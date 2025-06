Lula se distrai durante a 'foto de família' do G7, e leva um 'pito' dos seus pares

Momento descontraído rendeu muitos sorrisos entre os presentes

Publicado em 17/06/2025 às 17:20

Alterado em 18/06/2025 às 06:56

Lula durante o momento que engatou conversa com António Costa, sob sorrisos de Georgia Meloni, da Itália Foto: Ansa/Epa

Bonachão, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se distraiu durante a foto oficial dos participantes da cúpula do G7, no Canadá, e precisou ter sua atenção chamada pelos outros líderes.

Após alguns segundos em que os líderes permaneceram posando para os fotógrafos e as imagens da televisão, o petista se virou de lado e começou uma conversa descontraída com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, sem perceber que a cerimônia ainda não havia terminado.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, ficou imóvel entre o brasileiro e o português, além de ter esboçado um leve sorriso ao perceber a situação.

Outros líderes, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, pediram, gentilmente e sorrindo, que o mandatário voltasse a olhar para as câmeras. O episódio também divertiu Volodymyr Zelensky e Claudia Sheinbaum, chefes de Estado da Ucrânia e do México, respectivamente.

A chamada "foto de família" foi tirada na parte externa do resort onde a cúpula foi organizada em Kananaskis, na província de Alberta. (com Ansa)