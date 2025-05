Macron nega briga com Brigitte: 'Estávamos brincando'

...

Publicado em 26/05/2025 às 10:41

Alterado em 26/05/2025 às 11:16

O gabinete do presidente da França, Emmanuel Macron, minimizou nesta segunda-feira (26) um "incidente" em que a primeira-dama, Brigitte Macron, aparece empurrando o rosto do marido dentro do avião presidencial quando o casal estava prestes a desembarcar no Vietnã, na noite do último domingo (25).

O Palácio do Eliseu, que inicialmente negou o conteúdo da cena que viralizou nas redes sociais, disse que se tratava de uma montagem, mas hoje voltou atrás e afirmou se tratar de uma "briguinha de casal".

Um funcionário próximo a Macron também definiu o episódio como um "momento de descontração entre o presidente e sua esposa".

Na cena, o chefe de Estado aparece tendo o rosto empurrado por duas mãos em um casaco vermelho, quando ainda está dentro do avião presidencial. Em seguida, vê-se que se trata de uma ação de sua esposa, Brigitte. Ao ver que está sendo filmado, Macron sorri e acena, antes de descer da aeronave ao lado da primeira-dama. Ele oferece o braço a ela, que recusa.

O Vietnã é a primeira parada do líder francês em uma viagem pela Sudeste asiático durante esta semana.

O presidente Macron negou qualquer "briguinha de casal" com a primeira-dama.

"Estávamos brincando, como sempre fazemos", disse Macron à imprensa em Hanoi..

"Nas últimas três semanas, há pessoas que assistiram a vídeos e que pensam que compartilhei um saco de cocaína [com Keir Starmer e Friedrich Merz em Kiev] ou que tive uma briga com o presidente turco. Nada disso é verdade", garantiu, convidando todos a "se acalmarem". (com Ansa)

PS.

Cartão vermelho

E já tem gente na Gávea dizendo que a sumida e agora recatada - à la Marcela Temer - Anitta cometeu vários pênaltis contra o Flamengo.

Se acariciar a barriga do Arrascaeta é penalidade máxima, a cantora do "pre-pa-ra" tem muito o que explicar aos rubro-negros...