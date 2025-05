As Sadis da Globonews cismaram que podem calar a primeira-dama do país

...

Publicado em 19/05/2025 às 14:58

Alterado em 19/05/2025 às 17:26

.

E a segunda-feira (19) do mundo político amanheceu com um vídeo repercutindo nas redes sociais - pelo portal Metrópoles, abaixo - mostrando a primeira-dama do País, Janja Lula da Silva, dizendo que "ninguém vai calar" sua voz de "defesa das crianças e adolescentes". Revisitava Janja, em palestra por aí, o caso do vazamento de sua propalada fala com o presidente Xi Jinping sobre a regulação das redes sociais, em especial o Tik Tok, chinês, fato que o (dizem) ministro baiano Rui Costa teria vazado para a jornalista Andréa Sadi, da emissora global, como tendo sido um tsunami diplomático - ou algo do tipo.

Portanto, Janja, com todo direito que lhe cabe, veio em sua própria defesa para dizer aos coleguinhas que ela vai continuar falando. E quem quiser que coma pouco.

Sábia.

O que deixou indignada - de novo - a coleguinha Andréa Sadi, sororidade zero - que fala mal pacas, aliás.

Isso. Sadi reclamou na Globonews, nesta tarde, alegando que teria falado "com uma fonte do governo" (Rui?), e que o/a interlocutor/a planejava começar a semana "virando a página", mas a "primeira-dama não deixa".

Até o Octávio Guedes, ex-JB, quem diria, "carioca" de Niterói, morador do Leme, o mais debochado dos bairros cariocas (em outra hora se explica o "debochado", promete-se), trouxe à baila, do túmulo, Nair de Teffé, isso, Nair de Teffé (!!!), para dissertar sobre uma enfadonha figura de "primeira-dama disruptiva", seja lá o que isso queira dizer no Ano da Graça do Nosso Senhor Jesus Cristo (e das redes sociais) de 2025! 2025!

Façam o favor, todos os Sadis da Globonews! Alguma "fonte do governo" Xi jinping (algum Rui Costa de quimono) surgiu para confirmar que seu Xi achou a intervenção da Janja uma catástrofe diplomática, ou é só implicância mesmo? Algum paralelo de críticas e chochos com outroras primeiras-damas recatadas, do lar e de saltitantes transes espirituais maquiados?

Alguém precisa dizer à turma da emissora que ficar "falaNo" sobre o mesmo assunto desimportante toda tarde enche o saco do telespectador.

Deixem a dona Janja falar! Precisamos ouvir o que pensa a mulher do presidente sobre todos os assuntos!

Queremos, sobretudo, que a a dona Janja continue a aconselhar o presidente a não aceitar GLOs traiçoeiras e armadilhas afins.

PS.

Atualização da nota:

Não sei o que é pior: Octavio Guedes querer calar a Janja ou ter a mesma opinião que o direita volver Joel Pinheiro.

