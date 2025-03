A pergunta que não quer calar sobre o Cristo Redentor é a seguinte:

.

18/03/2025

Alterado em 18/03/2025 às 11:42

.

De que cor (ou com que roupa) os sempre atentos e dadivosos marketeiros do Trem do Corcovado vão vestir o monumento mais conhecido do mundo após o papelão da morte de um turista gaúcho por falta de socorro médico adequado?

.

Imperdoável que um ponto turístico como o Cristo Redentor, que recebe multidões diárias de turistas pagando ingressos salgadíssimos, não tivesse até agora uma equipe de socorro médico qualificada e trabalhando em horário consonante àquele do recebimento dos visitantes.

Afora o fato da acessibilidade ser nota zero também.