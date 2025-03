Fala de Lula sobre Gleisi ser 'bonita' foi resposta a Bolsonaro, que chamou as petistas de 'feias'

...

No governo, em Brasília, e no PT todo mundo entendeu a fala do presidente Lula, que chamou a agora ministra Gleisi Hoffmann de "bonita", nessa quarta-feira (12).

Na Globonews, a fala do presidente foi logo chamada de "machista" pelas mesmas "feministas" que, como se sabe, defenderam com unhas e dentes (só que não) a presidenta Dilma da injustiça do impeachment. Memória curta aqui a gente não tem.

Na rádio CBN, as coleguinhas desancaram o presidente, mas não gritaram tão potentemente quando o ex-presidente, agora inelegível (aquele mesmo que disse que não estupraria a deputada por ela ser feia), se excedeu, na semana passada, em vídeo nas redes sociais, contra a beleza das mulheres petistas - logo ele, um "bem apanhado".

A turma da Globo prossegue chorando a viuvez do bolsonarismo.